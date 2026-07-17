Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Horror und Gegner im Entwickler-Tagebuch vorgestellt

Mit einem neuen Entwickler-Tagebuch gibt Clive Barker’s Hellraiser: Revival weitere Einblicke in seine düstere Horrorwelt. Im Mittelpunkt stehen diesmal die verschiedenen Fraktionen, denen Spieler im Verlauf des Spiels begegnen werden – allen voran die berüchtigten Cenobiten rund um Pinhead.
Fans der Filmreihe kennen die Cenobiten als mächtige Wesen, die Schmerz und Lust bis an ihre äußersten Grenzen treiben. Angeführt von Pinhead folgen sie keiner klassischen Vorstellung von Gut und Böse, sondern verkörpern Clive Barkers einzigartige Interpretation des Horrors.
Neben den Cenobiten treffen Spieler auf zwei weitere Fraktionen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte übernehmen.
Die Scarlet Church ist ein fanatischer Kult unter der Führung des charismatischen Marlowe. Ihr Ziel besteht darin, Kontakt zu den Cenobiten aufzunehmen und mithilfe der geheimnisvollen Genesis Configuration, einer rätselhaften Puzzlebox, ein eigenes Paradies aus Ausschweifung und Leid zu erschaffen.
Dem gegenüber stehen die Unworthy – einst Menschen, die nach ultimativen Sinneseindrücken strebten, von Leviathan, dem Herrscher des übernatürlichen Labyrinths, jedoch zurückgewiesen wurden. Diese verstörenden Kreaturen unterscheiden sich deutlich von den Kultisten der Scarlet Church und hoffen, über die Genesis Configuration doch noch Erlösung zu finden.
Das neue Entwickler-Video verdeutlicht, dass Clive Barker’s Hellraiser: Revival nicht nur auf bekannte Figuren der Filmreihe setzt, sondern seine Horrorwelt um mehrere miteinander konkurrierende Gruppierungen erweitert. Dadurch sollen unterschiedliche Gegner, Motive und Begegnungen das Spielerlebnis abwechslungsreicher gestalten.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
gefällt mir voll gut.
Behalte ich im Auge.
Same!
Das sieht alles so gut aus, ich muss echt mal die Filme nachholen 😅 ja, leider nie gesehen
Einige Filme sind eine absolute Vollkatastrophe. Aber den ersten kann ich auf jeden Fall empfehlen
Ja, sind teils sehr trashig, aber trotzdem oder gerade deshalb schon auch sehr kultig, finde ich 😀
Das Spiel gefällt mir richtig gut bisher, bin echt gespannt auf die Veröffentlichung.
„Mein liebes Tagebuch, heute habe ich Gegner für ein Horrorspiel erstellt…“
Oh man wie ich mich drauf freue. Die PEGI-Version ist vorbestellt, und das für 39,99€. Echt Top.
Hallo liebe USK, hier gibt es absolut nichts zu sehen
Der war gut😂😂😂
Deswegen habe ich die PEGI-Version vorbestellt.
Kommt doch eh keine Version hier raus.
Also offiziell. Bleibt nur der Import.
Freu mich schon auf den Horror und die Brutalität in dem Spiel, hoffe es kommt auch so ungeschnitten in deutschland raus