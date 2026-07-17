Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Horror und Gegner im Entwickler-Tagebuch vorgestellt

Hellraiser: Revival zeigt neue Details zu Pinhead, den Cenobiten und weiteren Gegnern im Horror-Abenteuer.

Mit einem neuen Entwickler-Tagebuch gibt Clive Barker’s Hellraiser: Revival weitere Einblicke in seine düstere Horrorwelt. Im Mittelpunkt stehen diesmal die verschiedenen Fraktionen, denen Spieler im Verlauf des Spiels begegnen werden – allen voran die berüchtigten Cenobiten rund um Pinhead.

Fans der Filmreihe kennen die Cenobiten als mächtige Wesen, die Schmerz und Lust bis an ihre äußersten Grenzen treiben. Angeführt von Pinhead folgen sie keiner klassischen Vorstellung von Gut und Böse, sondern verkörpern Clive Barkers einzigartige Interpretation des Horrors.

Neben den Cenobiten treffen Spieler auf zwei weitere Fraktionen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte übernehmen.

Die Scarlet Church ist ein fanatischer Kult unter der Führung des charismatischen Marlowe. Ihr Ziel besteht darin, Kontakt zu den Cenobiten aufzunehmen und mithilfe der geheimnisvollen Genesis Configuration, einer rätselhaften Puzzlebox, ein eigenes Paradies aus Ausschweifung und Leid zu erschaffen.

Dem gegenüber stehen die Unworthy – einst Menschen, die nach ultimativen Sinneseindrücken strebten, von Leviathan, dem Herrscher des übernatürlichen Labyrinths, jedoch zurückgewiesen wurden. Diese verstörenden Kreaturen unterscheiden sich deutlich von den Kultisten der Scarlet Church und hoffen, über die Genesis Configuration doch noch Erlösung zu finden.

Das neue Entwickler-Video verdeutlicht, dass Clive Barker’s Hellraiser: Revival nicht nur auf bekannte Figuren der Filmreihe setzt, sondern seine Horrorwelt um mehrere miteinander konkurrierende Gruppierungen erweitert. Dadurch sollen unterschiedliche Gegner, Motive und Begegnungen das Spielerlebnis abwechslungsreicher gestalten.