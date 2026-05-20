Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Neuer Gameplay-Trailer enthüllt brutale Puzzle-Box Kräfte

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Clive Barker’s Hellraiser: Revival stellt mit der „Genesis Configuration“ eine neue zentrale Spielmechanik vor, die sowohl im Kampf als auch beim Lösen von Rätseln eine wichtige Rolle spielt.

Die Genesis Configuration erweitert das bekannte Hellraiser-Universum um eine neue Form der Puzzle-Box und dient im Spiel als vielseitiges Werkzeug. Während sie außerhalb von Kämpfen eingesetzt wird, um Umgebungen im Labyrinth zu verändern und neue Wege freizuschalten, entfaltet sie im Kampf ihr volles Potenzial.

Spieler können mit der Box verschiedene übernatürliche Fähigkeiten einsetzen, darunter Telekinese, um Projektile wie Sägeblätter oder Metallspikes auf Gegner zu schleudern, sowie Pyrokinese, um Feuer zu kontrollieren und Gegner sowie Umgebung zu verbrennen. Zusätzlich kommen die ikonischen Hell Chains zum Einsatz, mit denen Gegner brutal auseinandergerissen werden können.

Im Zentrum des Spiels steht eine düstere Reise in die Unterwelt, in der Spieler eine geliebte Person aus den Fängen der Cenobiten befreien müssen. Dabei treffen sie auf Monster, Kultisten und weitere groteske Kreaturen, gegen die sowohl übernatürliche Kräfte als auch konventionelle Waffen eingesetzt werden.

Das Spiel wird von Saber Interactive und Boss Team Games entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC. Eine Veröffentlichung ist für dieses Jahr geplant. Zusätzlich sind bereits Sammlereditionen mit exklusiven Inhalten angekündigt, die über die offiziellen Kanäle vorbestellt werden können.