Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Schrecken der Origins im neuen Developer Diary

Die Welt der Schrecken öffnet sich erneut: In Clive Barker’s Hellraiser: Revival tauchen Spieler in die dunkelsten Tiefen der Unterwelt ein.

Das neue Developer Diary „Origins“ gewährt einen Blick hinter die Kulissen und erzählt die Ursprünge des Schreckens, der Fans seit Jahrzehnten verfolgt.

Bevor die Haken und Schreie bekannt wurden, existierte Leviathan – und genau dort setzt das Developer Diary an. Spieler erleben eine gnadenlose Geschichte, in der sie um das Überleben kämpfen und ihre Liebe aus einem ewigen Reich des Grauens retten müssen. Die Cenobiten und ihre abgründigen Schergen stellen sich jedem in den Weg, unterstützt von kultistischen Anhängern und Kreaturen der Hölle.

Das Spiel kombiniert die unheilvollen Kräfte der Genesis Configuration Puzzle Box mit einem Arsenal weltlicher Waffen, um die Spieler auf Trab zu halten. Die Entwickler zeigen in „Origins“ eindrucksvoll, wie Story, Gameplay und Atmosphäre ineinandergreifen, um ein intensives Horror-Erlebnis zu erzeugen.

Mit dem Developer Diary wird deutlich, dass Clive Barker’s Hellraiser: Revival nicht nur Fans der Horror-Vorlage anspricht, sondern auch Genre-Neulinge in eine düstere, herausfordernde Welt entführt, in der jeder Schritt in die Abgründe des Unterwelt-Horrors führt.