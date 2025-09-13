Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Spiel wird an die Grenzen des M-Ratings stoßen

Für das kommende Horrorspiel Clive Barkers Hellraiser: Revival planen die Entwickler an die Grenzen des M-Ratings zu stoßen.

Aktuell arbeitet Boss Team Games (Evil Dead: The Game) an Clive Barkers Hellraiser: Revival, bei dem es sich um ein storybasiertes Einzelspieler-Survival-Horror-Action-Spiel im Herllraiser-Universum handelt.

Die Kult-Horrormarke, zu der neben zahlreichen Comics mittlerweile ganze elf Filme existieren, ist seit jeher bekannt für extreme Horrorelemente, die sich so gut wie keinen Tabus unterwerfen.

Wie jetzt Saber Development Chief Tim Willits in einem Interview mit IGN betont, soll Clive Barkers Hellraiser: Revival genau in dieselbe Kerbe schlagen. Man werde versuchen, die Grenzen des M-Ratings (ESRB-Altersfreigabe ab 17 Jahren) maximal auszutesten:

„Wir werden so weit gehen, wie wir nur können, soweit es uns die Leute, die die Regeln aufstellen, erlauben. Und ich hoffe, dass wir eine Version erstellen können, aber wir sind bereit, so weit zu gehen, wie wir nur können.“ „Wir möchten ein verantwortungsbewusster Publisher/Entwickler sein, aber wir werden im Rahmen des Spiels und des Films so weit wie möglich gehen.“

Für Clive Barker, mit dem man bei der Entwicklung des Spiels eng zusammenarbeitet, um seine Vision des Universums perfekt umsetzen zu können, hat Willits einige lobende Worte parat:

„Er kam zurück und sagte: ‚Ja, Pinhead würde das nicht tun‘“, erklärt Willits. „Und er kam zurück und sagte: ‚Ja, das müsst ihr ein bisschen ändern.‘ Denn das ist seine Welt und er weiß Dinge, an die wir gar nicht denken.“ „Und er war auch sehr schnell. Wenn man mit berühmten Leuten arbeitet, gibt es manchmal Fälle, in denen man ihnen etwas vorlegt und sie dann sechs Monate später zurückkommen und sich über etwas beschweren. Nein, er ist sofort dabei.“