Clive Barker’s Hellraiser: Revival: Survival-Horror aus der Hölle kehrt am 8. Oktober zurück

Clive Barker’s Hellraiser: Revival hat ein offizielles Release-Datum erhalten und erscheint am 8. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Der neue Survival-Horror-Titel von Saber Interactive und Boss Team Games entführt Spieler in eine düstere Geschichte innerhalb des Hellraiser-Universums. Im Mittelpunkt steht ein verzweifelter Versuch, eine geliebte Person aus den Fängen der Cenobiten zu retten. Dabei müssen Spieler in die tiefsten Ebenen der Unterwelt hinabsteigen und sich einer Vielzahl albtraumhafter Gegner stellen.

Zum Einsatz kommt die sogenannte Genesis Configuration, ein mysteriöser Puzzle-Box-Mechanismus, der zusammen mit einem Arsenal an Waffen genutzt wird, um gegen Kultisten, Kreaturen und andere verdorbene Gegner zu bestehen.

Parallel zur Terminankündigung wurden auch die verschiedenen Editionen vorgestellt. Neben der Standard Edition wird eine Deluxe Edition zum Preis von 49,99 Euro erscheinen. Diese enthält zusätzliche Inhalte, die zu einem späteren Zeitpunkt näher vorgestellt werden sollen.

Zusätzlich wird es zwei Collector’s Editions geben, die exklusive physische Sammlerstücke enthalten. Vorbesteller aller Editionen erhalten außerdem Bonus-Inhalte wie das „Labyrinth Pistol Skin“ und das „Martyr Sawblade Skin“, die direkt zum Launch im Spiel verfügbar sind.