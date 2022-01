Clockwork Aquario: Knallbunter Plattformer erscheint im Sommer für Xbox

Autor:, in / Clockwork Aquario

ININ Games gibt bekannt, dass nach dem Erfolg von Clockwork Aquario auf Nintendo Switch und PlayStation 4 das Spiel in diesem Sommer auch digital auf Xbox und Steam erscheinen wird!

Nachdem die Entwicklung vor fast 30 Jahren begann, wurde Clockwork Aquario mit dem Aufkommen von 3D-Spielen in Japans Spielhallen schnell eingestellt. Glücklicherweise waren ININ Games und Strictly Limited Games in der Lage, die ursprünglichen Entwickler wieder zusammenzubringen und Clockwork Aquario die Veröffentlichung zu ermöglichen, die es all diese Jahre später verdient hat.

Mit dieser Geschichte ist Clockwork Aquario offiziell der GUINNESS WORLD RECORDS Inhaber für die längste Zeit zwischen dem Start eines Videospielprojekts und der endgültigen Veröffentlichung! Der farbenfrohe 2D-Pixel-Art-Plattformer erfreut mit seinem charmanten, dynamischen Gameplay, niedlichen Charakteren und der Art von Humor, die nur Arcade-Spiele zu bieten haben. Dank des Zweispielermodus können Retro-Liebhaber ihren Jüngsten ein besonderes Stück Arcade-Gaming-Geschichte zeigen.