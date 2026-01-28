Clockwork Revolution: Entwickler setzt auf echte Konsequenzen im Spiel

inXile Entertainment gibt neue Einblicke in Clockwork Revolution, und Game Director Chad Moore macht klar, worauf das Team aktuell den größten Fokus legt: Das Spiel soll natürlich und spürbar auf die Entscheidungen der Spieler reagieren.

Jede Wahl soll sich persönlich, überraschend und organisch anfühlen – und die Stadt Avalon soll sich sichtbar verändern, je nachdem, wie man handelt.

Moore beschreibt die Geschichte als düster, humorvoll und brutal, geprägt von Attributen, Skills, Dialogoptionen und Waffen‑Crafting, die den Spielstil individuell formen. Zentral ist außerdem die Fähigkeit der Protagonistin Vanette, mithilfe eines speziellen Handschuhs durch die Zeit zu reisen – ähnlich wie Lady Ironwood.

Die Vergleiche zu BioShock Infinite liegen auf der Hand, doch Moore und das Team scheinen genau dort anzusetzen, wo Irrational Games einst zurückruderte: bei echten, tiefgreifenden Zeitmanipulationen.

Trailer zeigen Vanette, wie sie Umgebungen, Plattformen und Werkzeuge in Echtzeit umformt, um Kämpfe zu meistern oder neue Wege zu öffnen. In Kombination mit dem schnellen Gunplay wirkt das wie das Herzstück des Spiels.

Moore betont, dass die visuelle Reaktivität der größte Anspruch des Projekts sei. Wer in der Vergangenheit etwas verändert, kehrt nicht einfach in eine alternative Storyline zurück – sondern in eine physisch veränderte Gegenwart, die die eigenen Eingriffe widerspiegelt.

Avalon wurde laut Moore so gestaltet, dass diese Veränderungen überraschend, verdient und klar nachvollziehbar wirken. Ein Ansatz, den man in dieser Konsequenz nur selten sieht.