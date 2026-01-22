Clockwork Revolution: Fargo: 10‑mal ambitionierter als alles zuvor

Clockwork Revolution wird 10‑mal ambitionierter als alles zuvor und Brian Fargo verspricht ein extremes Reaktivitäts‑Level.

Studio‑Chef Brian Fargo hat neue Einblicke in Clockwork Revolution gegeben – und die klingen nach einem der ambitioniertesten Projekte, die inXile je angepackt hat.

Laut Fargo ist das Spiel „wahrscheinlich um den Faktor 10“ größer und komplexer als frühere Titel des Studios. Das Ziel: Die extreme Reaktivität der isometrischen RPGs wie Wasteland oder Torment in ein First‑Person‑RPG zu übertragen.

inXile entwickelt bewusst rund 30 % mehr Content, als ein Spieler in einem einzigen Durchlauf überhaupt sehen kann. Der Grund ist klar: Clockwork Revolution soll echte Archetypen‑Freiheit bieten – egal ob man gut, böse oder moralisch grau agiert.

Fargo betont, dass moralische Entscheidungen nur dann Gewicht haben, wenn Spieler auch wirklich „schlecht“ handeln dürfen und die Konsequenzen erleben. Nur so entstehe echte spielerische Freiheit, statt einer vorgegebenen „guten“ Route.

Dazu kommt der typische inXile‑Humor: „Wir haben einen sehr dunklen Sinn für Humor, was das Ganze noch spaßiger macht.“

Auch spielerisch setzt das Team auf maximale Ausdrucksmöglichkeiten:

Tiefes Charakter‑Build‑System

Gadget‑Upgrades

Waffenmodifikationen

Komplexe Variablen für emergente Strategien

inXile will, dass Spieler online über Builds diskutieren, Taktiken austauschen und Strategien entdecken, die selbst das Studio nicht vorhergesehen hat. Die Philosophie dahinter zieht sich durch das gesamte Spiel: Jeder soll seine eigene Geschichte schreiben, egal ob im Kampf, im Dialog oder beim Charakter‑Setup.

Clockwork Revolution entwickelt sich damit zu einem der spannendsten RPG‑Projekte der kommenden Jahre – und möglicherweise zu inXiles bisherigem Meisterstück.