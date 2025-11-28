Clockwork Revolution: Möglicher Release für 2026 durch LinkedIn-Eintrag geleakt

InXile RPG Clockwork Revolution könnte 2026 für Xbox, PlayStation und PC erscheinen. Vielleicht aber auch nicht.

Die Hinweise auf einen möglichen Release von Clockwork Revolution im Jahr 2026 verdichten sich, nachdem der ehemalige Senior Writer Nathan Long auf seinem LinkedIn-Profil das RPG Clockwork Revolution als eines seiner Projekte nannte und dabei explizit das Jahr 2026 als geplantes Veröffentlichungsfenster angab.

Clockwork Revolution gilt als eines der ambitioniertesten neuen RPG-Projekte von InXile Entertainment und verspricht eine tiefgehende narrative Erfahrung mit komplexen Charakteren, ausgefeilten Spielmechaniken und einer packenden Welt.

Fans von Clockwork Revolution können sich auf strategische Kämpfe, umfangreiche Erkundung und spannende Story-Elemente vorbereiten, die sowohl auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 als auch auf PC spielbar sein werden.

Der Eintrag auf LinkedIn ist zwar kein offizielles Release-Statement, sorgt aber dafür, dass die Erwartungen an Clockwork Revolution weiter steigen.

Mit Clockwork Revolution liefert InXile Entertainment ein RPG, das sowohl die erzählerischen als auch die spielerischen Stärken moderner Rollenspiele bündelt. Bereits jetzt können Spieler gespannt auf die offizielle Ankündigung des Studios warten, die weitere Details zu Clockwork Revolution, seinen Charakteren und der Welt des Spiels liefern wird.

Das Spiel wird voraussichtlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Mit der Angabe des möglichen Releasejahres 2026 können Spieler sich bereits auf neue Abenteuer, strategische Kämpfe und eine ausgefeilte RPG-Welt vorbereiten, sobald InXile Entertainment offizielle Details veröffentlicht.

Vielleicht gibt es bei den Game Awards schon Neuigkeiten?