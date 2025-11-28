Clockwork Revolution: Möglicher Release für 2026 durch LinkedIn-Eintrag geleakt

Die Hinweise auf einen möglichen Release von Clockwork Revolution im Jahr 2026 verdichten sich, nachdem der ehemalige Senior Writer Nathan Long auf seinem LinkedIn-Profil das RPG Clockwork Revolution als eines seiner Projekte nannte und dabei explizit das Jahr 2026 als geplantes Veröffentlichungsfenster angab.
Clockwork Revolution gilt als eines der ambitioniertesten neuen RPG-Projekte von InXile Entertainment und verspricht eine tiefgehende narrative Erfahrung mit komplexen Charakteren, ausgefeilten Spielmechaniken und einer packenden Welt.
Fans von Clockwork Revolution können sich auf strategische Kämpfe, umfangreiche Erkundung und spannende Story-Elemente vorbereiten, die sowohl auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 als auch auf PC spielbar sein werden.
Der Eintrag auf LinkedIn ist zwar kein offizielles Release-Statement, sorgt aber dafür, dass die Erwartungen an Clockwork Revolution weiter steigen.
Mit Clockwork Revolution liefert InXile Entertainment ein RPG, das sowohl die erzählerischen als auch die spielerischen Stärken moderner Rollenspiele bündelt. Bereits jetzt können Spieler gespannt auf die offizielle Ankündigung des Studios warten, die weitere Details zu Clockwork Revolution, seinen Charakteren und der Welt des Spiels liefern wird.
Das Spiel wird voraussichtlich für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Mit der Angabe des möglichen Releasejahres 2026 können Spieler sich bereits auf neue Abenteuer, strategische Kämpfe und eine ausgefeilte RPG-Welt vorbereiten, sobald InXile Entertainment offizielle Details veröffentlicht.
Vielleicht gibt es bei den Game Awards schon Neuigkeiten?
Mal abwarten, man wird wohl von einer Veröffentlichung im Herbst nächsten Jahres absehen wegen GTA, also entweder Frühling/Sommer oder doch Frühling 2027.
Oh das Spiel hatte ich ganz vergessen. Dachte es kommt dieses Jahr. Aber seit ich weiß das es keine deutsche Synchronisation bekommt bin ich auch raus bei dem Spiel
Schon schade mit der Synchro, ist aber für mich persönlich kein KO Kriterium.
Yup, O-Ton ist eh der Favorit ^^
2026 ist doch so schon wieder vollgepackt mit MS Games. 2027 würde reichen.😅
Auf das Spiel bin ich ganz heiß. Eines der interessantesten kommenden Spiele der Xbox Game Studios. Vielleicht gibt es zu den Game Awards einen Release-Termin. Es bleibt sehr spannend🙂
Inxile war vor 10 Jahren ca. für mich wirklich ganz oben auf der Liste. Ich hoffe sehr, dass das Spiel vom Konzept her mit Innovation daherkommt und überzeugen kann. Denn Torment und The Bard’s Tale IV waren leider, trotz sehr sehr großem Potential, relativ schwach. Das lag vor allem an der Technik und der Präsenation, die sehr steif und altbacken daherkam. Ich als Backer der Titel war ich dann doch recht enttäuscht im Nachhinein.
Insofern hoffe ich, dass sie hier wirklich aufgeholt haben und abliefern. Es muss natürlich nicht AAA Standard haben, aber stimmig muss es schon sein und als Vollpreistitel sich standhaft präsentieren können. Es sieht bis jetzt danach aus, als ob es klappen könnte.
Da ich Steampunk mag, hoffe ich, dass es gut wird.
Erstmal abwarten, so richtig gefallen mir die MS Games nicht mehr wirklich außer Machinegames und Bethesda.
Interessieren tut mich dann eigentlich nur noch Fable und Gears E-Day, Perfect Dark ist ja nicht mehr 😅
Wäre natürlich der Hammer, wenn es nächstes Jahr kommen würde.
Wasteland 3 ist ja mittlerweile schon 5 jahre auf den markt.
Ich denke mal ein Release 2026 wäre durchaus realistisch.
Da Gta6 erst im Herbst 2026 erscheint wäre eine Verschiebung durchaus möglich.
Lässt mich eher kalt der Titel