Clockwork Revolution: Radikal reaktive Spielwelt – Avalon verändert sich bis ins kleinste Detail

Clockwork Revolution: Director verspricht eine Reaktivität, „wie man sie in kaum einem anderen Spiel sieht“.

Die Ambitionen hinter Clockwork Revolution werden immer deutlicher. Nachdem Brian Fargo das Projekt bereits als eines der komplexesten Werke von inXile bezeichnet hat, legt Game Director Chad Moore nun nach – und hebt vor allem die visuelle Reaktivität der Spielwelt hervor.

Moore, der zuvor an Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura gearbeitet hat, beschreibt gegenüber Game Informer , wie stark Avalon, die steampunk‑artige Metropole des Spiels, auf die Entscheidungen der Spieler reagiert. Das Team wolle sicherstellen, dass jede Entscheidung „persönlich, überraschend und wahrhaftig“ wirkt.

Zeitreisen, die die Welt wirklich verändern

Im Zentrum steht Avalons Elite, die über Zeitreisetechnologie verfügt – und Protagonist Morgan Vanette, die sich dieses Werkzeug ebenfalls aneignet. Dadurch können Spieler in die Vergangenheit eingreifen und die Gegenwart buchstäblich umformen.

Moore betont, dass diese Veränderungen nicht nur neue Story‑Äste öffnen, sondern die Stadt physisch neu gestalten:

Wenn ihr in der Vergangenheit etwas verändert, kehrt ihr in eine Gegenwart zurück, die sich sichtbar und spürbar an eure Entscheidungen angepasst hat.

Avalon wurde laut Moore handgefertigt, um diese Veränderungen glaubwürdig abzubilden – ein Anspruch, der weit über das hinausgeht, was viele Rollenspiele leisten.

Fraktionen, Agenden und ein tiefes Entscheidungssystem

Die Stadt beherbergt zahlreiche Fraktionen, jede mit eigenen Zielen und Methoden. Einige könnten Vanettes Zeitreise‑Fähigkeiten sogar für ihre Zwecke nutzen wollen. Die Tiefe der Entscheidungen soll an Wasteland 3 erinnern – nur größer, teurer und visuell reaktiver.

Warum es noch keinen Release‑Termin gibt

Die enorme Komplexität könnte auch erklären, warum es weiterhin kein Veröffentlichungsdatum gibt. Zwar deutete ein ehemaliger Autor an, dass das Spiel noch dieses Jahr erscheinen könnte, doch offiziell bleibt alles offen.