Clockwork Revolution: Wird laut Brian Fargo das komplexeste RPG seiner Karriere

InXile setzt bei Clockwork Revolution auf extreme Reaktivität und tiefgehende Spielerentscheidungen.

Clockwork Revolution entwickelt sich zu einem außergewöhnlich ambitionierten Rollenspiel, wie Brian Fargo und Game Director Chad Moore im Rahmen des PC Gaming Show Most Wanted Events betonten.

Fargo, der bereits an Klassikern wie The Bard’s Tale, Wasteland, Fallout und Fallout 2 gearbeitet hat, bezeichnet das kommende RPG als das komplexeste Projekt seiner gesamten Laufbahn.

Die enorme Komplexität entsteht aus mehreren Elementen, darunter ein detailliertes Charaktereditor System, eine stark auf Entscheidungen reagierende Welt und eine Handlung, die dynamisch auf das Verhalten des Spielers reagiert.

Fargo hebt hervor, dass die Welt bereits im Trailer ihre düstere Atmosphäre und den charakteristischen schwarzen Humor offenbart, der nur einen kleinen Einblick in das tatsächliche Ausmaß der Spielmechaniken und Figuren bietet. Moore ergänzt, dass Clockwork Revolution in puncto Reaktivität neue Maßstäbe setzt, indem Spieler in der Zeit zurückreisen und die Vergangenheit verändern können.

Diese Eingriffe führen zu völlig neuen Konsequenzen in der Zukunft und erhöhen den Aufwand für das Entwicklerteam erheblich.

Fargo erklärte bereits zuvor, dass das Spiel nicht nur auf dramatische Inszenierung setzt, sondern vor allem auf tiefgreifende Rollenspielmechaniken, die moralische Entscheidungen und deren Auswirkungen in den Mittelpunkt stellen.

Multi-Charakter-Dialoge erweitern die Komplexität zusätzlich, da Gespräche sich durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten in völlig neue Richtungen entwickeln können.

Clockwork Revolution erscheint für PC und Xbox Series X/S und könnte laut aktuellen Gerüchten im Jahr 2026 veröffentlicht werden.