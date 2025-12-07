Clockwork Revolution: Wird laut Brian Fargo das komplexeste RPG seiner Karriere

Clockwork Revolution entwickelt sich zu einem außergewöhnlich ambitionierten Rollenspiel, wie Brian Fargo und Game Director Chad Moore im Rahmen des PC Gaming Show Most Wanted Events betonten.
Fargo, der bereits an Klassikern wie The Bard’s Tale, Wasteland, Fallout und Fallout 2 gearbeitet hat, bezeichnet das kommende RPG als das komplexeste Projekt seiner gesamten Laufbahn.
Die enorme Komplexität entsteht aus mehreren Elementen, darunter ein detailliertes Charaktereditor System, eine stark auf Entscheidungen reagierende Welt und eine Handlung, die dynamisch auf das Verhalten des Spielers reagiert.
Fargo hebt hervor, dass die Welt bereits im Trailer ihre düstere Atmosphäre und den charakteristischen schwarzen Humor offenbart, der nur einen kleinen Einblick in das tatsächliche Ausmaß der Spielmechaniken und Figuren bietet. Moore ergänzt, dass Clockwork Revolution in puncto Reaktivität neue Maßstäbe setzt, indem Spieler in der Zeit zurückreisen und die Vergangenheit verändern können.
Diese Eingriffe führen zu völlig neuen Konsequenzen in der Zukunft und erhöhen den Aufwand für das Entwicklerteam erheblich.
Fargo erklärte bereits zuvor, dass das Spiel nicht nur auf dramatische Inszenierung setzt, sondern vor allem auf tiefgreifende Rollenspielmechaniken, die moralische Entscheidungen und deren Auswirkungen in den Mittelpunkt stellen.
Multi-Charakter-Dialoge erweitern die Komplexität zusätzlich, da Gespräche sich durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten in völlig neue Richtungen entwickeln können.
Clockwork Revolution erscheint für PC und Xbox Series X/S und könnte laut aktuellen Gerüchten im Jahr 2026 veröffentlicht werden.
88 Kommentare
Eins der spannendsten Projekte von Microsoft-Gaming für das kommende Jahr – ich freue mich drauf 🙂
Der Trailer sag schon mega aus , freue mich auf den die nächsten News des Spiels !
Der Trailer holt mich leider Null ab. Das SciFiFantasy-Dingsbums-Setting ist nichts für mich.
Darauf bin ich echt gespannt, das mit den in die Vergangenheit reisen, um Entscheidungen zu verändern, hört sich völlig verrückt an und sehr komplex.
Ich frage mich wie sehr es tatsächlich RPG ist oder nur ein Shooter mit komplizierten (Random?) System drunter.
Ich hoffe sehr, dass es tatsächlich erscheint. Bei dem Spiel hab ich einen ganz dezenten Anflug von Hype. Aber beschreien will ich’s nicht 😂
Wenns tiefgehende Spielentscheidungen gibt bin ich gleich dabei. Das erhöht den Wiederspielwert schon enorm.
Ist ja im GamePass, daher kann man es ja schnell mal anspielen und ausprobieren dann. Wobei ich vermutlich noch schaue, wie es so ankommt und mir mehr dazu anschauen werde, bevor ich dann später bei release mal loslegen werde.
Werde mal rein schauen