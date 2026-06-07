Clockwork Revolution: Zeitreise-RPG erscheint auf Konsolen exklusiv für Xbox

Clockwork Revolution setzt auf Zeitmanipulation und die Folgen veränderter Geschichte.

Mit dem neuen Trailer The Heist hat Clockwork Revolution beim Xbox Games Showcase 2026 weitere Einblicke in das kommende First-Person-Rollenspiel von inXile Entertainment gewährt.

Im Mittelpunkt der gezeigten Szenen steht ein Raubüberfall, der völlig aus dem Ruder läuft. Die Ereignisse schleudern den Protagonisten in die Vergangenheit, wo er entdeckt, dass seine Gegenwart von der skrupellosen Lady Ironwood verändert wurde. Die einst vertraute Realität ist nicht mehr dieselbe.

Ein zentrales Element von Clockwork Revolution ist die Möglichkeit, zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu reisen. Mithilfe eines besonderen Geräts können Spieler historische Ereignisse beeinflussen und dadurch direkte Auswirkungen auf die Zukunft ihrer Heimatstadt herbeiführen.

Der Trailer verdeutlicht, dass Entscheidungen weitreichende Konsequenzen haben können. Jede Veränderung der Zeitlinie soll Einfluss auf die Entwicklung der Spielwelt nehmen und alternative Zukunftsszenarien ermöglichen.

Neben den erzählerischen Aspekten präsentiert sich das Spiel erneut mit seinem markanten Steampunk-Stil und einer detailreichen Welt, in der Technologie und Zeitmanipulation eng miteinander verwoben sind.

Clockwork Revolution wurde zudem als Xbox-Konsolenexklusivtitel vorgestellt.