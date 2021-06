Clone Drone in the Danger Zone: Release-Termin und Cross-Play bestätigt

Autor:, in / Clone Drone in the Danger Zone

Clone Drone in the Danger Zone bekommt Erscheinungsdatum und Cross-Play!

Entwickler Doborog hat heute bekannt gegeben, dass der Steam-Kult-Hit Clone Drone in the Danger Zone am 27. Juli für Switch, Xbox One sowie PlayStation 4 erscheint und am gleichen Tag Steam Early Access mit einem großen Launch-Update verlässt.

Clone Drone in the Danger Zone ist ein Third-Person-Roboter-Schwertkampf-Spiel, bei dem jedes Körperteil abgetrennt werden kann in einer Vielzahl von Einzelspieler-, Online-Multiplayer- und Online-Koop-Modi. Mit deinem menschlichen Bewusstsein, das in einen Roboter-Gladiator heruntergeladen wurde, musst du die finsteren Prüfungen der Arena überleben und dich dem menschlichen Widerstand gegen das böse Roboterimperium anschließen.

Seit dem Start in Steam Early Access im Jahr 2017 hat sich das Spiel hunderttausendfach verkauft, mehr als 10.000 User-Reviews (aktuell 97% positiv) erhalten und fast 30.000 Steam-Workshop-Einsendungen der Community gesammelt. Im Laufe der Zeit hat es sich zu einem virtuellen Spielplatz für eine große und leidenschaftliche Community entwickelt, die sich täglich in der Roboter-Arena von Clone Drone in der Danger Zone duellieren.

Clone Drone in the Danger Zone Features

Einzigartiges Slice-and-Dice-Gameplay: Time jeden Angriff perfekt in intensiven physikbasierten Kämpfen, in denen jedes Körperteil Voxel-genau abgetrennt und jeder Treffer den Tod bedeuten kann.

Überraschende Waffen: Statte deinen Roboter passend zu deinem Spielstil mit Waffen wie Flammenschwertern und Eisenhämmern bis hin zu Ausrüstung wie Jetpacks, kolbenbetriebenen Superkicks und feuerspeienden Dinosauriern aus.

Single-Player-Abenteuer: Tauche ein in eine epische Geschichte über den Widerstand der Menschen gegen die Roboterherrschaft im Story-Modus oder versuche dich an den Endlos- und Herausforderungsmodi.

Online-Koop: Nutze die Macht der menschlichen Freundschaft (und Laserschwerter!), um in der Arena zu überleben.

Online-Versus-Modus: Kämpfe gegen Freunde in „Last Bot Standing“ – Ein Battle-Royale-ähnlicher Spielmodus mit bis zu 15 Spielern oder fordere sie in 1v1-Duellen heraus.

Crossplay: Spiele online mit Freunden oder Herausforderern aus aller Welt über alle Plattformen, für die Clone Drone in the Danger Zone erhältlich ist .

Level Editor: Erstelle eigene Level und Herausforderungen und teile sie mit anderen Menschen! Erkunde die reichhaltige Workshop-Bibliothek mit fast 30.000 fantastischen, von Menschen gebauten Level (nur auf Steam).

Spaßiger Kommentar: Mit über 38.000(!!!) gesprochenen Wörtern liefern Commentatron und Analysis-Bot einen laufenden Kommentar zu deiner Leistung und reagieren auf deine Aktionen.