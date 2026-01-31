Cloudflare: 31,4‑Tbps‑DDoS‑Rekord – Größter Botnet‑Angriff aller Zeiten

Cloudflare hat einen neuen Weltrekord für den größten jemals gemessenen DDoS‑Angriff bekannt gegeben.
Am 19. Dezember 2025 registrierte das Unternehmen einen massiven Angriff mit 31,4 Terabit pro Sekunde, ausgelöst durch das Aisuru/Kimwolf‑Botnet. Die Attacke war Teil einer koordinierten Kampagne mit dem Namen „The Night Before Christmas“.
Der Angriff richtete sich vor allem gegen Telekommunikationsunternehmen, aber auch gegen Cloudflare‑Kunden, das Cloudflare‑Dashboard und Teile der internen Infrastruktur. Trotz der enormen Datenflut konnte Cloudflare den Angriff abwehren und Dienste stabil halten.
Was macht diesen Angriff so außergewöhnlich?
- 31,4 Tbps übertrifft alle bisherigen öffentlich bekannten DDoS‑Spitzenwerte.
- Das Aisuru/Kimwolf‑Botnet ist für hochvolumige, koordinierte Angriffe bekannt.
- Die Kampagne „The Night Before Christmas“ umfasste mehrere Attacken rund um die Feiertage.
- Ziel war offenbar, kritische Infrastruktur und Netzwerkdienste zu überlasten.
Cloudflare betont, dass die zunehmende Größe solcher Angriffe zeigt, wie schnell sich Botnet‑Kapazitäten weiterentwickeln – und wie wichtig robuste Schutzmechanismen für Unternehmen und Provider geworden sind.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da is echt ein krasses Netzwerk um die Welt gespannt 🤔 hoffe entsprechende Stellen werden aktiv
Holy Moly das ist ein richtiger Packen den CF da gehandelt hat. Nur zum Einordnen. Das sind 3925 Gigabyte pro Sekunde!
Warum wird eigentlich nicht über die Hackerangriffe auf Reddit und Ubisoft berichtet die massiv unter den Teppich gekehrt wurden und kaum einer in den Medien berichtete und trotz doppel Hack bei Ubisoft kurz hintereinander ist immer noch nichts genaues bekannt oder auch nur irgendein Verfahren wegen mangelnder Sicherung von Verbraucherdaten eingeleitet ????
Alter Falter, das sind Zahlen. Krass. Was für Vollpfosten machen sowas? Sollen die arbeiten gehen dann würde denen so ein Müll nicht einfallen. Das die auch auf die kritische Infrastruktur angewiesen sind und darin leben, daran denken die nicht.
Ich kenne mich zwar nicht aus, scheint aber eine krasse Leistung zu sein das abgewehrt zu haben.
„Was für Vollpfosten machen sowas?“
Cyberkriminelle mit nicht unwesentlichen Coding-Fähigkeiten. Machst du es richtig, „verdienst“ du Millionen damit. Es ist schon beachtlich ein so großes Botnet zu kontrollieren und am Leben zu erhalten. Verwerflich? Definitiv. Technisch beeindruckend? Auf alle Fälle.
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Cyberkriminalität wird wohl immer mehr zunehmen im digitalen Zeitalter.
Dann mal fröhliches abwehren