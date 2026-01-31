Cloudflare: 31,4‑Tbps‑DDoS‑Rekord – Größter Botnet‑Angriff aller Zeiten

Cloudflare hat einen neuen Weltrekord für den größten jemals gemessenen DDoS‑Angriff bekannt gegeben.

Am 19. Dezember 2025 registrierte das Unternehmen einen massiven Angriff mit 31,4 Terabit pro Sekunde, ausgelöst durch das Aisuru/Kimwolf‑Botnet. Die Attacke war Teil einer koordinierten Kampagne mit dem Namen „The Night Before Christmas“.

Der Angriff richtete sich vor allem gegen Telekommunikationsunternehmen, aber auch gegen Cloudflare‑Kunden, das Cloudflare‑Dashboard und Teile der internen Infrastruktur. Trotz der enormen Datenflut konnte Cloudflare den Angriff abwehren und Dienste stabil halten.

Was macht diesen Angriff so außergewöhnlich?

31,4 Tbps übertrifft alle bisherigen öffentlich bekannten DDoS‑Spitzenwerte.

übertrifft alle bisherigen öffentlich bekannten DDoS‑Spitzenwerte. Das Aisuru/Kimwolf‑Botnet ist für hochvolumige, koordinierte Angriffe bekannt.

ist für hochvolumige, koordinierte Angriffe bekannt. Die Kampagne „The Night Before Christmas“ umfasste mehrere Attacken rund um die Feiertage.

Ziel war offenbar, kritische Infrastruktur und Netzwerkdienste zu überlasten.

Cloudflare betont, dass die zunehmende Größe solcher Angriffe zeigt, wie schnell sich Botnet‑Kapazitäten weiterentwickeln – und wie wichtig robuste Schutzmechanismen für Unternehmen und Provider geworden sind.