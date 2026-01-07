Cloudhead Games: CEO bestätigt umfangreiche Entlassungen

Autor: , in News / Cloudhead Games
Cloudhead Games streicht zum 7. Januar 2026 einen Großteil seiner Belegschaft.

Mit einer deutlichen und sehr persönlichen Mitteilung richtet sich Cloudhead‑Games‑CEO Denny Unger an die Öffentlichkeit und erklärt, dass das Studio zum 7. Januar 2026 einen erheblichen Teil seiner Belegschaft verliert.

In seiner Nachricht beschreibt er, dass nur noch rund dreißig Prozent des Teams im Unternehmen verbleiben, während die übrigen Mitarbeiter das Studio verlassen müssen. Die Entscheidung begründet er mit Entwicklungen innerhalb der Branche, die Cloudhead Games in eine Lage gebracht haben, in der dieser Schritt unvermeidbar wurde.

In seiner Botschaft hebt er hervor, wie sehr das Team über Jahre hinweg zusammengewachsen ist und wie stark die gemeinsame Arbeit an VR‑Projekten geprägt war.

Er betont, dass die scheidenden Mitarbeiter professionelle und engagierte Kollegen seien, die maßgeblich zur Kultur des Studios beigetragen haben. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Cloudhead Games versucht hat, den Übergang für die Betroffenen abzufedern, und ruft andere Studios dazu auf, die frei werdenden Talente zu unterstützen.

Unger beschreibt zudem die schwierige Gesamtsituation der Spielebranche und die besonderen Herausforderungen des VR‑Marktes, die das Studio in diese Position gebracht haben.

Trotz der aktuellen Lage hält Cloudhead Games an seiner langfristigen Vision fest und sieht weiterhin Potenzial in der Zukunft der Virtual Reality. Der CEO kündigt an, zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher über die Situation und mögliche Chancen zu sprechen, und richtet abschließend Worte des Dankes und der Fürsorge an alle Betroffenen.

  1. DanSanAliaMi 77525 XP Tastenakrobat Level 4 | 07.01.2026 - 08:35 Uhr

    Sagt mir überhaupt nichts die Firma. Aber da ich auch kein vr spiele ist es klar. Kenn auch keine Titel von denen. Aber immer Scheisse für alle.

    • Chicko90 35475 XP Bobby Car Raser | 07.01.2026 - 08:44 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      same here 🙂 wobei ich sogar lust auf VR Spiele hätte. Vielleicht ja bei der nächsten Xbox Hybrid Konsole

      • Hammerlore 25860 XP Nasenbohrer Level 3 | 07.01.2026 - 09:15 Uhr
        Antwort auf Chicko90

        Da sind schon geile Möglichkeiten drin. Aber es ist halt ein vergleichsweise kleiner Markt und es funktioniert auch nicht jedes Spielerlebnis damit gut. Aber bei manchen Perlen (z.B. Beat Saber 😍) – das sind für mich System Seller. Das gepaart mit einem Store wie ihn Rock Band hatte, geil. Aber halt nicht für jeden.

        Hoffe auch, dass die Platform dafür irgendwann offen genug wird. Bislang war aber wohl Microsofts Entscheidung da nichts zu machen vermutlich richtig. Ich liebte auch Kinect, aber das Ergebnis kennen wir leider auch alle

    • Nibelungen86 309400 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.01.2026 - 10:46 Uhr
      Antwort auf DanSanAliaMi

      Eine der guten besseren VR Entwickler Firmen, schade.

      Die haben zb Pistol Whip gemacht, spaßiger First Person Rythmus Shooter, oder mit Valve zusammen eine Portal Tec Demo, dann noch ein Rätsel Adventure und noch ein Game.

  3. mAsTeR OuTi 95640 XP Posting Machine Level 3 | 07.01.2026 - 09:00 Uhr

    Wie man auf VR setzen kann ist mir ein Rätsel. Der Markt ist und bleibt auf absehbare Zeit so begrenzt… schade um die vielen Arbeitsplätze.

  4. Katanameister 288680 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.01.2026 - 09:24 Uhr

    Nicht sehr überraschend, VR ist ja eher nicht so erfolgreich derzeit meine ich.

  5. Ralle89 60460 XP Stomper | 07.01.2026 - 10:05 Uhr

    Schade das wieder viele Leute ihre Arbeitsstelle verlieren und das in der heutigen Zeit.

  7. BLACK 8z 106090 XP Hardcore User | 07.01.2026 - 10:22 Uhr

    Schade um die Mitarbeiter aber bei so einem speziellen Nischenthema wie VR kein Wunder.

  8. de Maja 319015 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.01.2026 - 12:14 Uhr

    Ist wohl dann doch langsam das Ende von VR.
    Solange man solche klopigen Brillen benötigt wo man zusätzlich als Brillenträger noch Linsen kaufen muss, solange wird das nichts, wird Zeit für hirninduziertes VR😆

    • Nibelungen86 309400 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.01.2026 - 12:36 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Dummes Kommentar 🤦🏻‍♂️
      Bei den ganzen Entlassungen in der Gamingbranche, müsste das Ende des Gaming, schon längst überfällig sein 🙄.
      Ach, ich habe vergessen, Xbox ist Tot 💀 😏.

