Cloudhead Games: CEO bestätigt umfangreiche Entlassungen

Mit einer deutlichen und sehr persönlichen Mitteilung richtet sich Cloudhead‑Games‑CEO Denny Unger an die Öffentlichkeit und erklärt, dass das Studio zum 7. Januar 2026 einen erheblichen Teil seiner Belegschaft verliert.

In seiner Nachricht beschreibt er, dass nur noch rund dreißig Prozent des Teams im Unternehmen verbleiben, während die übrigen Mitarbeiter das Studio verlassen müssen. Die Entscheidung begründet er mit Entwicklungen innerhalb der Branche, die Cloudhead Games in eine Lage gebracht haben, in der dieser Schritt unvermeidbar wurde.

In seiner Botschaft hebt er hervor, wie sehr das Team über Jahre hinweg zusammengewachsen ist und wie stark die gemeinsame Arbeit an VR‑Projekten geprägt war.

Er betont, dass die scheidenden Mitarbeiter professionelle und engagierte Kollegen seien, die maßgeblich zur Kultur des Studios beigetragen haben. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Cloudhead Games versucht hat, den Übergang für die Betroffenen abzufedern, und ruft andere Studios dazu auf, die frei werdenden Talente zu unterstützen.

Unger beschreibt zudem die schwierige Gesamtsituation der Spielebranche und die besonderen Herausforderungen des VR‑Marktes, die das Studio in diese Position gebracht haben.

Trotz der aktuellen Lage hält Cloudhead Games an seiner langfristigen Vision fest und sieht weiterhin Potenzial in der Zukunft der Virtual Reality. Der CEO kündigt an, zu einem späteren Zeitpunkt ausführlicher über die Situation und mögliche Chancen zu sprechen, und richtet abschließend Worte des Dankes und der Fürsorge an alle Betroffenen.