Cloudheim: Neuer Trailer zur Open Beta auf Steam

Autor:, in / Cloudheim

Noodle Cat Games wird die offene Beta-Version von Cloudheim, dem physikbasierten Action-RPG für Koop-Spiele, vom 18. bis 21. Juli veranstalten, bevor es später in diesem Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint.

Macht euch sich bereit, Beute zu sammeln und wilde Waffeneigenschaften mit Physik zu kombinieren, um endlose neue Experimente zu starten, indem ihr euch für die offene Beta-Version anmeldet.

Cloudheim ist ein dynamisches Action-RPG, das für chaotische Koop-Action entwickelt wurde und auf kreativen, physikbasierten Kämpfen basiert. Bis zu vier Spieler können sich zusammenschließen, um in einer vollständig zerstörbaren Welt Chaos zu verursachen.

Reißt Säulen auf, die Monster um euch herum, fängt Feinde mit einem Lasso in Tornados ein, kickt explodierende Fässer in den Kampf und reiht Luftkombos aneinander. In diesem Sandkasten voller physikbasiertem Chaos kann alles Mögliche passieren.

Eure Angriffsmöglichkeiten werden exponentiell erweitert, da ihr Hunderte von potenziellen Waffen, Ausrüstungsgegenständen und mächtigen Angriffen im Handumdrehen herstellen könnt, indem ihr Materialien in Echtzeit in Schmieden werft.

Hier gibt es keine Menüs oder Wartezeiten. Stattdessen könnt ihr jederzeit genau sehen, was eure Freunde gerade tun, da alles in der Spielwelt kontinuierlich stattfindet.

Alle Beute- und hergestellten Gegenstände werden geteilt, der Fortschritt der Spieler jedoch nicht. Ihr müsst also als Team zusammenarbeiten, um das Beste aus den sich ständig ändernden Fähigkeiten eurer Gruppe herauszuholen.

Erkundet vielfältige Inseln und geheimnisvolle Dungeons, während ihr eure fliegende Schildkrötenbasis, die Odin Shell, in dieser farbenfrohen Welt aufbaut, die von der nordischen Mythologie inspiriert ist.

Erweitert eure Werkstatt, gestaltet euren Raum individuell, betreibt einen florierenden Laden und entdeckt verborgene Geheimnisse, während eure Festung abhebt.