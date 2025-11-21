CloverPit: Spielautomaten aus der Hölle veröffentlicht

Das virale und höllische Spielautomaten-Roguelike CloverPit des Indie-Duos Panik Arcade, das sich in nur 10 Wochen über eine Million Mal auf Steam verkauft hat, wurde im Rahmen des Xbox Partner Showcase überraschend im Xbox und Game Pass für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox für PC veröffentlicht.

Wer genau hingesehen hat, wird am Ende des Trailers einen kleinen Teaser für den bald erscheinenden ersten DLC „Unholy Fusion“ gesehen haben.

CloverPit ist das dämonische Kind von Balatro und Buckshot Roulette, ein Rogue-Lite, das die Spieler in einer selbst geschaffenen Hölle gefangen hält. Eingesperrt in einer rostigen Zelle mit einem Spielautomaten und einem Geldautomaten müssen die Spieler am Ende jeder Runde ihre Schulden begleichen, oder sie stürzen ins Verderben – im wahrsten Sinne des Wortes.

Manipuliert den Spielautomaten, um zusätzliche Münzen zu verdienen. Dreht die Chancen zu euren Gunsten, indem ihr mit verschiedenen Preisen und Zaubern große Combos auslöst. Plant im Voraus und findet die besten Strategien, um das Spiel in eine schillernde Glückssträhne zu verwandeln. Verbiegt die Regeln, brecht das Spiel und zahlt eure Schulden ab!

CloverPit ist kein Spielautomaten-Simulator. Der Spielautomat von uns ist so gemacht, dass man ihn kaputt machen und am Ende besiegen kann. Wenn ihr ein echtes Glücksspielerlebnis sucht, schaut lieber woanders. Oder besser noch: schaut gar nicht erst. Die Entwickler mögen kein Glücksspiel. Darum geht es in dem Spiel auch nicht!

Features:

Ein spannendes Rogue-Lite-Spiel, bei dem jede Runde eure Letzte sein könnte.

Meta-Fortschritt, mehrere Enden und freischaltbare Power-Ups

Spielt endlos, um eure Punktzahl in neue Höhen zu treiben.

Eine höllische Escape-Room-Atmosphäre.

Über 150 Gegenstände und Synergien, um euer Glück zu steigern.

Eine düstere Geschichte über Sucht und Flucht.

Mit dem Hardmode-Update: Verdoppelt die Zeitbegrenzung und macht das Spiel noch herausfordernder.