CLUTCH: Doppelleben zwischen Profi-Rennsport und illegalen Straßenrennen

Maverick Games hat nach seiner formellen Enthüllung in dieser Woche jetzt erstmals Clutch genauer vorgestellt und mit einem cineastischen Trailer die Geschichte sowie die prominente Besetzung des Open-World-Action-Rennspiels enthüllt.

Im Mittelpunkt steht Theo Martial, dargestellt von Tosin Cole. Tagsüber zählt er zu den aufstrebenden Stars des professionellen Motorsports, während er nachts in die Welt illegaler Straßenrennen eintaucht. Gemeinsam mit seiner Schwester Cass Martial, gespielt von Little Simz, gerät er in eine Verschwörung, die die berühmte Rennszene der französischen Riviera erschüttert.

Die Handlung beginnt während des prestigeträchtigen Riviera 1000 (R1K), dem wichtigsten Rennereignis der Welt. Ein schwerer Unfall verändert jedoch alles. Als daraufhin eine umstrittene neue Technologie eingeführt wird, entstehen Spannungen innerhalb der Rennszene. Theo gerät zwischen die Fronten und findet Anschluss an das Midnight Collective, eine Untergrundbewegung von Straßenrennfahrern.

Zur Besetzung gehören außerdem Peter Serafinowicz, Gregory Montel, Kieron Moore und Jane Perry. Die Geschichte stammt von Jamie Brittain, dem Miterschaffer der britischen Serie Skins.

Die Spielwelt orientiert sich an der Mittelmeerküste der französischen Riviera. Spieler rasen durch dicht bebaute Städte, kurvenreiche Bergstraßen und weitläufige Küstenabschnitte. Neben offiziellen Rennveranstaltungen sollen Verfolgungsjagden, Fluchtsequenzen und Straßenrennen einen zentralen Bestandteil des Gameplays bilden.

Clutch setzt auf eine offene PvPvE-Spielwelt, in der Rivalitäten, wechselnde Allianzen und konkurrierende Crews aufeinandertreffen. Darüber hinaus verspricht Maverick Games umfangreiche Fahrzeuganpassungen. Dank eines eigenen Physiksystems können Fahrzeuge nicht nur hinsichtlich ihrer Leistung, sondern auch ihres individuellen Stils angepasst werden.

Clutch erscheint im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.