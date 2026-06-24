CLUTCH: Entwickler zeigen Donnerstag neues Gameplay in Live-Präsentation

CLUTCH erhält diese Woche eine Live-Gameplay-Präsentation mit neuen Spielszenen und Entwickler-Fragerunde.

Nach der Enthüllung auf dem Summer Game Fest gewähren gewährt Maverick Games einen ausführlicheren Blick auf das Gameplay des kommenden Rennspiels CLUTCH.

In einer angekündigten Live-Präsentation werden Mike, Ben und Andy das Spiel direkt vorführen und dabei neue Spielszenen präsentieren. Die Übertragung richtet sich insbesondere an Spieler, die nach dem Reveal mehr Informationen zum Gameplay sehen wollten.

Neben der Demonstration des aktuellen Spielstands wollen die Entwickler auch Fragen aus der Community beantworten. Damit soll die Veranstaltung zusätzliche Einblicke in Mechaniken, Spielabläufe und weitere Details liefern, die während der ursprünglichen Ankündigung noch nicht gezeigt wurden.

Die Early Gameplay Presentation findet am Donnerstag um 18:00 Uhr statt und soll den bislang umfangreichsten Eindruck von CLUTCH vermitteln.