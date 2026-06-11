CLUTCH: Erstes Gameplay: Open-World Racing trifft Action-Kino von ehemaligen Forza Horizon-Entwicklern

CLUTCH zeigt erstes Gameplay – Open-World Action-Driving von ehemaligen Forza Horizon Entwicklern.

Mehrere Content Creator hatten bereits die Möglichkeit, CLUTCH anzuspielen, und haben nun erste Gameplay-Videos veröffentlicht.

Das Spiel stammt vom Studio Maverick Games, das von ehemaligen Schlüsselentwicklern der Forza Horizon-Reihe gegründet wurde, darunter auch Creative Director Mike Brown.