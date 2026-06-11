CLUTCH: Erstes Gameplay: Open-World Racing trifft Action-Kino von ehemaligen Forza Horizon-Entwicklern

Mehrere Content Creator hatten bereits die Möglichkeit, CLUTCH anzuspielen, und haben nun erste Gameplay-Videos veröffentlicht.
Das Spiel stammt vom Studio Maverick Games, das von ehemaligen Schlüsselentwicklern der Forza Horizon-Reihe gegründet wurde, darunter auch Creative Director Mike Brown.
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19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann sich auf jedenfall sehen lassen.
Ich find das richtig geil und freu mich auf was Neues bzw. Abwechslung im immer gleichen Rennzirkus.
Gefällt mir gut muss ich sagen. Finde hier die Vergleiche zu Forza Horizon eher falsch. Würde es eher mit den aktuelleren Need for Speed Teilen vergleichen. Aber an sich ziemlich cool.
Sieht recht gut aus, finde ich. Schon mal super, dass die Kamera in Verfolgerperspektive nicht fixiert wie in Gran Turismo sondern wie in Forza gehalten ist. Das Setting gefällt mir auch ganz gut, wobei es sein könnte, dass die Abwechslung fehlt.
Ob es da auch meinen geliebten Trueno im LGBTQIA+ Design gibt? 🙂
Ich bin gespannt ob es sich einen Namen machen kann
Boahw, ich weiß nicht. Sieht für mich nicht wirklich stimmig aus…
Glaube mit dem Fahrverhalten werde ich nicht warm. Sieht jedenfalls nicht so aus.. grafisch irgendwo zwischen ganz gelungen und dann doch wieder steril. Bin etwas ernüchtert und skeptisch.
Aber mal abwarten.
Sieht aus wie ein Racing-Game
Sieht gar nicht nach Forza aus 😀