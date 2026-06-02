CLUTCH: Ex-Forza-Horizon-Team zeigt neues Open-World-Racing-Spiel

Das Studio Maverick Games, bestehend aus ehemaligen Entwicklern der Forza-Horizon-Reihe, hat sein erstes eigenes Spiel offiziell vorgestellt. Der Titel trägt den Namen CLUTCH und wurde im Rahmen eines zweiwöchigen Countdown-Livestreams enthüllt.

CLUTCH ist ein Open-World-Rennspiel mit narrativen Elementen, das seit über drei Jahren in Leamington Spa entwickelt wird – nur wenige Kilometer vom Standort des ehemaligen Arbeitgebers Playground Games entfernt.

Im Vorfeld der Enthüllung hatte das Studio bereits über Social Media erste Einblicke und Teaser veröffentlicht. Während des Countdown-Streams wurde zudem eine Vielzahl weiterer Hinweise auf das ambitionierte Projekt gezeigt, bevor schließlich der vollständige Reveal erfolgte.

Maverick Games wurde 2022 von Mike Brown, dem ehemaligen Creative Director von Forza Horizon 5, gegründet. Das Studio verfolgt seitdem das Ziel, ein modernes Open-World-Racing-Spiel zu entwickeln, das sich klar im Genre positioniert.

Ein zentrales Element von CLUTCH ist die Fahrzeuganpassung. Spieler sollen nicht nur das äußere Design ihrer Autos verändern können, sondern auch den Innenraum individuell gestalten, um den Fahrzeugen eine deutlich persönlichere Note zu verleihen.

Weitere Gameplay-Eindrücke soll es bereits im Rahmen des Summer Game Fest am Freitag geben, wo ein vollständiger, ungeschnittener Trailer präsentiert werden soll.