CLUTCH: Ex-Forza-Horizon-Team zeigt neues Open-World-Racing-Spiel

Das Studio Maverick Games, bestehend aus ehemaligen Entwicklern der Forza-Horizon-Reihe, hat sein erstes eigenes Spiel offiziell vorgestellt. Der Titel trägt den Namen CLUTCH und wurde im Rahmen eines zweiwöchigen Countdown-Livestreams enthüllt.
CLUTCH ist ein Open-World-Rennspiel mit narrativen Elementen, das seit über drei Jahren in Leamington Spa entwickelt wird – nur wenige Kilometer vom Standort des ehemaligen Arbeitgebers Playground Games entfernt.
Im Vorfeld der Enthüllung hatte das Studio bereits über Social Media erste Einblicke und Teaser veröffentlicht. Während des Countdown-Streams wurde zudem eine Vielzahl weiterer Hinweise auf das ambitionierte Projekt gezeigt, bevor schließlich der vollständige Reveal erfolgte.
Maverick Games wurde 2022 von Mike Brown, dem ehemaligen Creative Director von Forza Horizon 5, gegründet. Das Studio verfolgt seitdem das Ziel, ein modernes Open-World-Racing-Spiel zu entwickeln, das sich klar im Genre positioniert.
Ein zentrales Element von CLUTCH ist die Fahrzeuganpassung. Spieler sollen nicht nur das äußere Design ihrer Autos verändern können, sondern auch den Innenraum individuell gestalten, um den Fahrzeugen eine deutlich persönlichere Note zu verleihen.
Weitere Gameplay-Eindrücke soll es bereits im Rahmen des Summer Game Fest am Freitag geben, wo ein vollständiger, ungeschnittener Trailer präsentiert werden soll.
29 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein bisschen Konkurrenz im Rennspielbereich ist sicher nicht schlecht.
Wird dürfen gespannt sein!
Muss ich mir auf Youtube einmal genauer anschauen.
Hoffentlich wird das innovativer als FH6. FH macht zwar immernoch Spaß, aber wenn man das länger spielt, merkt man: es ist doch mehr vom Gleichen und die „ultrkrassen Zeitlupensprünge“ nerven auch so langsam…
Außerdem basieren viele Automodelle in FH immernoch auf falschen Daten und US-Modellen.
Also gerne mehr frischen Wind und Konkurrenz! Ich warte ja immer noch auf ein neues PGR oder auf ein Remake…
Sieht sehr interessant aus, aber die UE5 ist nicht gerade die performanteste Engine. Wenn das ingame auch nur ähnlich aussieht, wird das wohl ein Titel für die next gen XBOX.
Bin gespannt was sie da am 5. Juni zeigen, den Titel werde ich mal im Auge behalten.
Konkurrenz belebt das Geschäft – ohne bewegt sich nie etwas… Nur das FH garnicht muss. Frischer Wind schadet nie.
Ja mal sehen Vlt wird es ja gut.
Persönlich ist mir das aber egal ob da eine Red Bull Dose im Auto steht oder nicht
Allein der Name ist schon dämlich, na das kann ja was werden. Als ob auch einer am Controller mit Kupplung spielt. Die haben schon mit dem Titel die Kuden verloren
Das ist geil und wird gekauft. Gerade vom optischen Tuning hätte ich mir beim FH6 Japan Setting mehr erhofft.
Sieht nicht schlecht aus, aber habe das Gefühl, man wird uns eine 0815 Story vor die Nase setzen. Dann lieber ohne Story.