CLUTCH: Mike Brown reagiert auf Berichterstattung – „Nennt wenigstens mein neues Spiel“

Nach seinen viel diskutierten Aussagen über Xbox Game Pass meldet sich Mike Brown erneut zu Wort und nutzt die Aufmerksamkeit für sein neues Spiel.

Die Aussagen von Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director von Forza Horizon 5, zur wirtschaftlichen Entwicklung von Xbox Game Pass haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Schlagzeilen ausgelöst. Nun hat sich Brown selbst mit einem humorvollen Kommentar zu Wort gemeldet.

Auf X schrieb er: m„Wenn ihr schon Clickbait-Artikel aus meinen Zitaten macht, könnt ihr wenigstens mein neues Spiel erwähnen. (#CLUTCH kann jetzt auf PS5, Xbox Series X|S und PC zur Wunschliste hinzugefügt werden.)“

Mit dem Beitrag spielt Brown augenzwinkernd auf die umfangreiche Berichterstattung von GameSpot über seine Aussagen an und nutzt die Gelegenheit gleichzeitig, um auf das kommende Rennspiel Clutch von Maverick Games aufmerksam zu machen.

Brown hatte zuvor erklärt, dass Xbox Game Pass aus seiner Sicht als spielerfreundliches Konzept gedacht gewesen sei, wirtschaftlich jedoch nicht die erhofften Ergebnisse erzielt habe. Seine Einschätzung sorgte innerhalb der Gaming-Community für kontroverse Diskussionen.

Ob bewusst oder mit einem Augenzwinkern – mit seinem neuesten Beitrag hat Brown die Aufmerksamkeit kurzerhand genutzt, um Werbung für sein eigenes Spiel zu machen.