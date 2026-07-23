CLUTCH: Mike Brown reagiert auf Berichterstattung – „Nennt wenigstens mein neues Spiel“

Die Aussagen von Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director von Forza Horizon 5, zur wirtschaftlichen Entwicklung von Xbox Game Pass haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Schlagzeilen ausgelöst. Nun hat sich Brown selbst mit einem humorvollen Kommentar zu Wort gemeldet.
Auf X schrieb er: m„Wenn ihr schon Clickbait-Artikel aus meinen Zitaten macht, könnt ihr wenigstens mein neues Spiel erwähnen. (#CLUTCH kann jetzt auf PS5, Xbox Series X|S und PC zur Wunschliste hinzugefügt werden.)“
Mit dem Beitrag spielt Brown augenzwinkernd auf die umfangreiche Berichterstattung von GameSpot über seine Aussagen an und nutzt die Gelegenheit gleichzeitig, um auf das kommende Rennspiel Clutch von Maverick Games aufmerksam zu machen.
Brown hatte zuvor erklärt, dass Xbox Game Pass aus seiner Sicht als spielerfreundliches Konzept gedacht gewesen sei, wirtschaftlich jedoch nicht die erhofften Ergebnisse erzielt habe. Seine Einschätzung sorgte innerhalb der Gaming-Community für kontroverse Diskussionen.
Ob bewusst oder mit einem Augenzwinkern – mit seinem neuesten Beitrag hat Brown die Aufmerksamkeit kurzerhand genutzt, um Werbung für sein eigenes Spiel zu machen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hat er Recht, warum nicht mal in eigener Sachen werben.
Eine Runde Mitleid. Trotzdem ist und bleibt das Interesse an Clutch gemäßigt…
Was mich angeht für nen 20iger im Sale.
Für mich auch ein Sale-Titel.
Dieser Moment wenn einem klar wird dass sie alle nur mit einem unterhalten um den Ex-Arbeitgeber zu trashen. Bitter.
Soll er mal machen, Clutch sieht jetzt nicht so besonders aus und juckt mich auch nicht wirklich.
Seit dem Tod von NFS und der Stagnation von FH bin ich sowas von scharf auf Clutch!
Ich bin von Clutch auch noch nicht so angetan, da warte ich erstmal ab.
Als er mit seiner Meinung um die Ecke kam hab ich sofort gedacht, dass er nur Aufmerksamkeit für sein Spiel braucht.
War für nichts anderes gut. Jetzt hat er es auch noch selbst zugegeben.
Bin bei dem Spielprinzip von Clutch noch ein bisschen skeptisch, aber etwas frisches braucht das Gerne.