CLUTCH: Mike Brown reagiert auf Berichterstattung – „Nennt wenigstens mein neues Spiel“

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Image: Maverick Games

Nach seinen viel diskutierten Aussagen über Xbox Game Pass meldet sich Mike Brown erneut zu Wort und nutzt die Aufmerksamkeit für sein neues Spiel.

Die Aussagen von Mike Brown, Gründer von Maverick Games und ehemaliger Creative Director von Forza Horizon 5, zur wirtschaftlichen Entwicklung von Xbox Game Pass haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Schlagzeilen ausgelöst. Nun hat sich Brown selbst mit einem humorvollen Kommentar zu Wort gemeldet.

Auf X schrieb er: m„Wenn ihr schon Clickbait-Artikel aus meinen Zitaten macht, könnt ihr wenigstens mein neues Spiel erwähnen. (#CLUTCH kann jetzt auf PS5, Xbox Series X|S und PC zur Wunschliste hinzugefügt werden.)“

Mit dem Beitrag spielt Brown augenzwinkernd auf die umfangreiche Berichterstattung von GameSpot über seine Aussagen an und nutzt die Gelegenheit gleichzeitig, um auf das kommende Rennspiel Clutch von Maverick Games aufmerksam zu machen.

Brown hatte zuvor erklärt, dass Xbox Game Pass aus seiner Sicht als spielerfreundliches Konzept gedacht gewesen sei, wirtschaftlich jedoch nicht die erhofften Ergebnisse erzielt habe. Seine Einschätzung sorgte innerhalb der Gaming-Community für kontroverse Diskussionen.

Ob bewusst oder mit einem Augenzwinkern – mit seinem neuesten Beitrag hat Brown die Aufmerksamkeit kurzerhand genutzt, um Werbung für sein eigenes Spiel zu machen.

Quelle
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8 Kommentare Added

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  2. AppleRedX 172615 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 23.07.2026 - 12:07 Uhr

    Eine Runde Mitleid. Trotzdem ist und bleibt das Interesse an Clutch gemäßigt…

    Was mich angeht für nen 20iger im Sale.

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  3. Ash2X 356780 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 23.07.2026 - 12:25 Uhr

    Dieser Moment wenn einem klar wird dass sie alle nur mit einem unterhalten um den Ex-Arbeitgeber zu trashen. Bitter.

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  4. Katanameister 509680 XP Xboxdynasty MVP Silber | 23.07.2026 - 12:28 Uhr

    Soll er mal machen, Clutch sieht jetzt nicht so besonders aus und juckt mich auch nicht wirklich.

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  7. Duck-Dynasty 189485 XP Battle Rifle God | 23.07.2026 - 13:04 Uhr

    Als er mit seiner Meinung um die Ecke kam hab ich sofort gedacht, dass er nur Aufmerksamkeit für sein Spiel braucht.
    War für nichts anderes gut. Jetzt hat er es auch noch selbst zugegeben.
    Bin bei dem Spielprinzip von Clutch noch ein bisschen skeptisch, aber etwas frisches braucht das Gerne.

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