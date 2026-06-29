CLUTCH: Neue Details zum Open-World Racing-Actionspiel von Maverick Games enthüllt

Mit CLUTCH arbeitet das neue Studio Maverick Games, gegründet von ehemaligen Entwicklern der Forza Horizon-Reihe, an einem ambitionierten Open-World-Action-Racing-Spiel, das nun mit neuen Details vorgestellt wurde.
Das Spiel setzt auf eine Mischung aus klassischem Straßenrennen, Story-getriebenen Missionen und dynamischen Heist-Elementen. Spieler erleben eine narrative Open World, in der sowohl offizielle Rennserien als auch illegale Underground-Events eine zentrale Rolle spielen.
Im Fokus stehen die beiden Protagonisten Theo und Cass, zwei Pflegegeschwister und Rennsport-Talente, deren Geschichte sich durch eine Mischung aus Karriere, Rivalitäten und kriminellen Machenschaften entfaltet. Neben der Story soll die Welt stark auf Interaktion, Beziehungen und ein sich entwickelndes Reputationssystem setzen.
Die Spielwelt umfasst unter anderem eine von der französischen Riviera inspirierte Region inklusive Monaco-ähnlicher Kulisse. Hier treffen luxuriöse Renn-Events auf illegale Straßenrennen und riskante High-Stakes-Operationen mit Polizeiverfolgungen.
Gameplay-seitig kombiniert CLUTCH Arcade-Zugänglichkeit mit simulierter Fahrzeugphysik. Neben klassischen Rennen stehen auch Heists, spontane Verfolgungsjagden und frei erkundbare Aktivitäten im Mittelpunkt. Ein umfangreiches Fahrzeug-Tuning, detaillierte Innenräume und ein starker Fokus auf Car Culture sollen die Immersion verstärken.
Besonders auffällig ist der Ansatz, verschiedene Modi mit unterschiedlichen UI-Stilen zu versehen. So soll etwa die Underground-Racing-Szene eine Live-Stream-ähnliche Präsentation erhalten, inspiriert von professionellen Sportübertragungen.
Zusätzlich bietet das Spiel ein Gadget-System („Clutch Tech“), darunter Harpunen und weitere Werkzeuge, mit denen sich Verfolgungen und Polizeimanöver taktisch beeinflussen lassen. Auch ein integrierter Video-Editor sowie soziale Treffpunkte und Car Meets sind geplant.
CLUTCH erscheint laut aktuellen Informationen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC im Jahr 2027.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist nicht „old school“ sondern wirkt technisch einfach veraltet. Wie ein Rennspiel von der Xbox One Ära.
Aber, die Menschen werden besser dargestellt als bei Horizon. Da wurde mehr Wert darauf gelegt.
„Das Spiel ist nicht „old school“ sondern wirkt technisch einfach veraltet. Wie ein Rennspiel von der Xbox One Ära.“
Begründung? Da es ja mit der UE 5 läuft und es schon jstzt wesentlich besser aussieht als FH 6, welches noch mit Grafiktricks aus der XBOX360-Ära arbeitet, die KI dämlich ist und man Tokio massiv verkleinern musste, da die veraltete Forzatech damit überfordert ist.
WAS sieht besser aus? Die Umgebungen und Fahrzeuge meiner Meinung nach sicher nicht.
Das Spiel sieht nicht mal besser als Forza Horizon 4 aus. Bist wohl dem Hype train völlig verfallen? 😅😅
Was besser aussieht ist die Darstellung von Menschen, weil Playground das nicht so wichtig war. (anderer Fokus). Bei der Miniauswahl von Fahrzeugen und somit Zeitersparnis in der Entwicklung, ist es aber auch einfacher hier aufzutrumpfen.
Also du willst ernsthaft behaupten, dass FH6 mit Grafiktricks aus Forza Motorsport 2 besser aussieht als das, was man hier von der UE5 mit Lumen und Nanite sieht? Ja ne, is klar… 🤣🤣🤣
Ja, behaupte ich.
Ich traue meinen Augen.
Ach ja und die Unreal Engine 5 ist nicht perfekt für alle Anwendungen. Gerade bei einem Rennspiel muss das Ergebniss erstmal flüssig laufen. Das ist entscheidend.
Aber warten wir mal ab
Also TXR 2025 läuft einwandfrei mit der UE5.
Zudem warten wir doch erst mal ab, das Spiel ist nicht mal fertig.
Die Rundfahrt in der Stadt tagsüber sah auch von Beleuchtung und Spiegelungen schon 100x besser aus als FH 6. Klar, die FT ist halt nunmal veraltet und hat da keine Chance gegen die UE5.
Liest sich ganz solide, bin aber persönlich nicht besonders scharf drauf.
Mich interessiert es ehrlich gesagt nicht.
Wenn ich so etwas spiele, spiele ich Forza Horizon. Ich hoffe aber trotzdem, dass es erfolgreich und gut wird, einfach nur damit Forza mal ordentlich Konkurrenz bekommt.
Bin schon heiss drauf. Behalte es jedenfalls im Auge.
Vielen Dank für die neuen Details zu CLUTCH. 💚
Ich warte erstmal ab, wie das Spiel dann die Veröffentlichung besteht und dann wie es aussieht mit dem Support und generell mit Gameplay.
Es gab in den letzten Jahren viele hoffnungsvolle Rennspiele die aber am Ende entweder fallengelassen wurden oder sehr viele Updates gebraucht haben um Spielbar zu werden
Ja, so isses.
Freu mich sehr drauf.
Da kann FH 6 mit seiner Innovationslosigkeit, veralteten Technik, schlechten Spieldesign, dummer KI, Bugs und den immer gleichen Fuhrpark seit Jahren sicher einpacken.
Naja deine Meinung. Forza Horizon 6 ist trotzdem mein GOTY und da kommt nicht mal NFS oder The Crew 2 ran. Nein niemals! CLUTCH bestimmt auch nicht da es wohl keinen Prestige System geben wird.
Hab 64.029.812 Credits, bin Stufe 336 mit 2 Stern (Prestige 2). Ausserdem ist Japan das mit abstand der beste Setting den man sich nur wünschen konnte. Grafisch ist es sogar viel besser als in FH5. FH6 macht einfach alles richtig. 😉
Das ist deine Meinung.
Auf PC ist FH6 mit Sicherheit nicht besser als FH5.
Hatte alles auf Ultra mit vollem Raytracing. Dennoch: aus der Cockpitperspektive mit Lenkrad spiegelte das eigene Auto nicht, sondern bei spiegelnden Oberflächen (innen und außen) hatte man nur eine verpixelte, statische Textur, die alle par Sekunden umschaltet. Die gegnerischen Autos haben sogar nur eine pixelige, statische Texur.
Das hatten wir schon bei Forza Motorsport 2 auf der XBOX360… 🤣 FM war damals zwar echt top, aber selbst GT 3 haate schon Spiegelungen der Umgebung auch bei Gegnern.
Wenn du das grafisch besser findest: Fielmann 😁
Dann das völlig unrealistische, zusammgeschrumpfte Tokio ist ein schlechter Witz. Erzeugt bei mir null Immersion.
Der immernoch gleiche Fuhrpark wie in FH 5. Die jetzt „neuen“ Autos gibts im 5er sogar schon als DLC, außer ein paar Karren… wow! 🤣
Die hässlichsten Avatare und die dümmste Rennspiel-KI, die es je gab und seit Jahren immer noch nicht verbessert wurde und dass Bugs immer noch nicht behoben wurden, aber DLC’s schnell rausgehauen werden, sprechen wohl für sich…
Genauso auch, dass Driftzonen auf 3 Sterne unschaffbar sind und Blitzerzonen man nur mit „YOutube-Tricks“ auf 3 Sterne schafft, ist wohl Spieldesign aus der Hölle…
Das Story-Gelaber mit der unsäglichen, deutschen Syncro ist sowas von dämlich und man kann das nicht mal wegdrücken. Bei den Touren noch das nervige Gelaber von Mei, wenn sie nicht mal Luft holt… Alter! 🙄
Alte Systeme, die nie überarbeitet wurden, wie unrealistisch animierte Scheibenwischer und das Zurückspulen.
Die Landschaft im 5er sieht 1000x besser aus – zumindest auf PC voll aufgedreht und da spiegeln auch die Autos die Umgebung, wie sich das gehört, weil da die veraltete Forzatech nicht so überfordert ist und das Spieldesign besser ist.
Kurz gesagt: nimm die Fanboybrille ab ^^
Klar, wenns dir Spaß macht, hab Spaß damit und das ist ja in Ordnung.
Aber es ist halt das Gleiche wie bei Starfield: es soll jeder Spaß mit dem Spiel haben, was ihm gefällt, aber man muss es nicht aufs Blut verteidigen, wenn andere es anders sehen. Ich persönlich finde FH 6 halt total Kacke – technisch, vom Spieldesign her, wegen fehlender Innovation, weil die Engine überfordert ist, weil Bugs zu langsam behoben werden und weil keine neueren Automodelle drin sind und im Vergleich zum 5er sogar viele coole Karren gestrichen wurden.
PGG sind ja auch nach wie vor die Cheater egal…
Hab das zum Schluss nur noch gezockt, um GS zu holen und war dann eigentlich nur noch gelangweilt von dem lieblos hingeklatschten Game…
Japan wird dieses Game in keinster Weise gerecht! JDM kam schon viel mehr bei NSF Underground 2 u.a. zur Geltung und bei Tokyo Xtreme Racer 2025 (oder schon dem ersten TXR auf Dreamcast sogar, wo man nur die C1 fahren konnte und noch nicht mal Story hatte) habe ich wenigstens ein echtes Tokyo mit echten, japanischen Flair.
Wenn PGG Fable auch so verhunzt, dann gute Nacht…
Ich habe mir gerade ein Vergleichsvideo von FH5 und FH6 angesehen und FH6 ist einfach überlegen. Besonders bei der Beleuchtung und auch bei der Spiegelung sieht man es.
Dazu finde ich das Setting auch besser und mit Tokyo haben sie die mit Abstand größte Stadt bisher erschaffen, ohne dabei die wahnsinnig abwechslungsreichen und wunderschönen Landschaften zu vernachlässigen.
Forza Horizon für immer 😀 nein spaß, wenn es gut wird Why not
Ich tippe mal auf einen Metascore in einer niedrigen 80er Region und insgesamt in praktisch allen Belangen FH6 unterlegen. Für mich ein Sale-Kandidat, falls ich mal Langeweile haben sollte.
Im Sale für nen 20iger. Hab ich bei Solar Crown auch gemacht …
Ja, so für 20 € oder im GP würde ich es auch mitnehmen. Nur weil es nicht die Klasse von FH erreichen wird, muss es nicht automatisch ein schlechtes Spiel sein. Das Setting gefällt mir schon.
Abwarten und schauen wie es wird. Vielleicht überrascht es auch.