CLUTCH: Neue Details zum Open-World Racing-Actionspiel von Maverick Games enthüllt

CLUTCH zeigt neue Details: Open-World Racing trifft auf Story, Heists und Chaos.

Mit CLUTCH arbeitet das neue Studio Maverick Games, gegründet von ehemaligen Entwicklern der Forza Horizon-Reihe, an einem ambitionierten Open-World-Action-Racing-Spiel, das nun mit neuen Details vorgestellt wurde.

Das Spiel setzt auf eine Mischung aus klassischem Straßenrennen, Story-getriebenen Missionen und dynamischen Heist-Elementen. Spieler erleben eine narrative Open World, in der sowohl offizielle Rennserien als auch illegale Underground-Events eine zentrale Rolle spielen.

Im Fokus stehen die beiden Protagonisten Theo und Cass, zwei Pflegegeschwister und Rennsport-Talente, deren Geschichte sich durch eine Mischung aus Karriere, Rivalitäten und kriminellen Machenschaften entfaltet. Neben der Story soll die Welt stark auf Interaktion, Beziehungen und ein sich entwickelndes Reputationssystem setzen.

Die Spielwelt umfasst unter anderem eine von der französischen Riviera inspirierte Region inklusive Monaco-ähnlicher Kulisse. Hier treffen luxuriöse Renn-Events auf illegale Straßenrennen und riskante High-Stakes-Operationen mit Polizeiverfolgungen.

Gameplay-seitig kombiniert CLUTCH Arcade-Zugänglichkeit mit simulierter Fahrzeugphysik. Neben klassischen Rennen stehen auch Heists, spontane Verfolgungsjagden und frei erkundbare Aktivitäten im Mittelpunkt. Ein umfangreiches Fahrzeug-Tuning, detaillierte Innenräume und ein starker Fokus auf Car Culture sollen die Immersion verstärken.

Besonders auffällig ist der Ansatz, verschiedene Modi mit unterschiedlichen UI-Stilen zu versehen. So soll etwa die Underground-Racing-Szene eine Live-Stream-ähnliche Präsentation erhalten, inspiriert von professionellen Sportübertragungen.

Zusätzlich bietet das Spiel ein Gadget-System („Clutch Tech“), darunter Harpunen und weitere Werkzeuge, mit denen sich Verfolgungen und Polizeimanöver taktisch beeinflussen lassen. Auch ein integrierter Video-Editor sowie soziale Treffpunkte und Car Meets sind geplant.

CLUTCH erscheint laut aktuellen Informationen für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC im Jahr 2027.