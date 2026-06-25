CLUTCH: Neue Gameplay-Präsentation gewährt tiefere Einblicke ins Spiel

Nach der Enthüllung beim Summer Game Fest legen die Entwickler von CLUTCH mit einer ausführlichen Gameplay-Präsentation nach. In der aufgezeichneten Live-Show zeigen Mike, Ben und Andy zahlreiche Spielszenen und beantworten gleichzeitig Fragen aus der Community.

Viele Spieler hatten sich nach dem Reveal einen genaueren Blick auf das Gameplay gewünscht. Genau diesen Wunsch erfüllt die neue Präsentation und liefert zusätzliche Eindrücke von den Spielmechaniken sowie dem allgemeinen Spielablauf.

Das wurde gezeigt

Ausführliche Gameplay-Szenen

Live-Kommentare der Entwickler

Antworten auf Community-Fragen

Weitere Einblicke nach der Ankündigung beim Summer Game Fest

Zusätzliche Informationen zum Spielkonzept

Die Präsentation richtet sich vor allem an Spieler, die nach dem ersten Trailer mehr über das Projekt erfahren wollten. Während der Live-Session erläutern die Entwickler verschiedene Aspekte des Spiels und geben weitere Einblicke in den aktuellen Entwicklungsstand.

Auch wenn noch nicht alle Details zu CLUTCH bekannt sind, liefert die Gameplay-Demonstration einen deutlich besseren Eindruck davon, was Spieler vom fertigen Titel erwarten können.

Weitere Informationen zu Gameplay, Features und dem Release-Zeitraum dürften in den kommenden Monaten folgen.