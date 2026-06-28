CLUTCH: Rennspiel unterstützt Xbox Play Anywhere

CLUTCH wird schon bald im Xbox Store verfügbar sein. Die Entwickler haben dies offiziell bestätigt und gleichzeitig Details zum Umfang der Xbox-Version verraten.
Das Spiel ist ein vollwertiger Xbox Play Anywhere Titel. Wer es auf einer Xbox-Konsole oder im Xbox PC Store kauft, erhält automatisch beide Versionen. Zusätzlich sind Cross-Save und Cross-Play wie erwartet enthalten.
„Ja. Wir werden bald im Xbox Store sein! #CLUTCH ist ein Xbox Play Anywhere Spiel. Wenn ihr es also im Xbox Console oder Xbox PC Store kauft, bekommt ihr beide Versionen. Und ihr erhaltet Cross-Save und Cross-Play, wie ihr es erwartet“, teilten die Verantwortlichen mit.
Der Titel profitiert damit voll vom Xbox-Ökosystem. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht genannt, die Ankündigung sorgt aber bereits für Vorfreude bei Xbox-Spielern.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. 👍
Behalte ich im Auge
Ein solider Titel für das Play Anywhere Programm 👍, kann gerne noch viel mehr kommen.
Kommt dann direkt auf meine Wunschliste.
Play Anywhere ist einfach ein super geiles Feature. Einfach zwischen Lappy, Series X, Series S und Xbox Ally X hin und her switchen und nahtlos weiterspielen 👌🏼
Richtig 👍 oh man in einem Vulkan zu wohnen ist nicht gut
Seit ich das ROG XBOX Alley X hab, hab ich im Store immer den Filter für PlayAnywehre aktiviert
Ist doch super 👍🏻
Spricht mich null an. Ich bleibe bei FH 6, ich hab ohnehin im Moment genug anderes zu tun.
Glaube ich hab richtig Lust auf das Game, ist das Spiel ein reiner Singleplayer? Weisst das schon jemand?
Ne, hat auch Multiplayer-Modi und einen 2 Spieler Co-op Modus für die Kampagne wenn ich mich recht entsinne.
Wow geil, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob der Singleplayer auch coop geht…Danke dir🥰
Kein Ding. Das wären dann 3,80€. Kontodaten folgen😂
💸💸 kommen per Flugpost und danke nochmal 😂 Rest kannse behalten, ist ja aktuell warm👍🏼
Bin gespannt wie es abschneidet
Erstmal abwarten ob es richtig gut wird.