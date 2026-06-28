CLUTCH: Rennspiel unterstützt Xbox Play Anywhere

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Image: Maverick Games

CLUTCH bestätigt: Bald im Xbox Store mit Cross-Save und Cross-Play.

CLUTCH wird schon bald im Xbox Store verfügbar sein. Die Entwickler haben dies offiziell bestätigt und gleichzeitig Details zum Umfang der Xbox-Version verraten.

Das Spiel ist ein vollwertiger Xbox Play Anywhere Titel. Wer es auf einer Xbox-Konsole oder im Xbox PC Store kauft, erhält automatisch beide Versionen. Zusätzlich sind Cross-Save und Cross-Play wie erwartet enthalten.

„Ja. Wir werden bald im Xbox Store sein! #CLUTCH ist ein Xbox Play Anywhere Spiel. Wenn ihr es also im Xbox Console oder Xbox PC Store kauft, bekommt ihr beide Versionen. Und ihr erhaltet Cross-Save und Cross-Play, wie ihr es erwartet“, teilten die Verantwortlichen mit.

Der Titel profitiert damit voll vom Xbox-Ökosystem. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht genannt, die Ankündigung sorgt aber bereits für Vorfreude bei Xbox-Spielern.

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15 Kommentare Added

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  3. Katanameister 479840 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 28.06.2026 - 09:05 Uhr

    Ein solider Titel für das Play Anywhere Programm 👍, kann gerne noch viel mehr kommen.

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  4. AnCaptain4u 277985 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.06.2026 - 09:56 Uhr

    Kommt dann direkt auf meine Wunschliste.
    Play Anywhere ist einfach ein super geiles Feature. Einfach zwischen Lappy, Series X, Series S und Xbox Ally X hin und her switchen und nahtlos weiterspielen 👌🏼

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  5. Captain Satan 128480 XP Man-at-Arms Onyx | 28.06.2026 - 10:07 Uhr

    Seit ich das ROG XBOX Alley X hab, hab ich im Store immer den Filter für PlayAnywehre aktiviert

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  7. ShellingFord135 17775 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 28.06.2026 - 10:26 Uhr

    Spricht mich null an. Ich bleibe bei FH 6, ich hab ohnehin im Moment genug anderes zu tun.

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  8. Teddofryo 135325 XP Elite-at-Arms Silber | 28.06.2026 - 10:28 Uhr

    Glaube ich hab richtig Lust auf das Game, ist das Spiel ein reiner Singleplayer? Weisst das schon jemand?

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    • Robilein 1295320 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.06.2026 - 10:49 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Ne, hat auch Multiplayer-Modi und einen 2 Spieler Co-op Modus für die Kampagne wenn ich mich recht entsinne.

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      • Teddofryo 135325 XP Elite-at-Arms Silber | 28.06.2026 - 11:41 Uhr
        Antwort auf Robilein

        Wow geil, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob der Singleplayer auch coop geht…Danke dir🥰

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