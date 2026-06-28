CLUTCH: Rennspiel unterstützt Xbox Play Anywhere

CLUTCH wird schon bald im Xbox Store verfügbar sein. Die Entwickler haben dies offiziell bestätigt und gleichzeitig Details zum Umfang der Xbox-Version verraten.

Das Spiel ist ein vollwertiger Xbox Play Anywhere Titel. Wer es auf einer Xbox-Konsole oder im Xbox PC Store kauft, erhält automatisch beide Versionen. Zusätzlich sind Cross-Save und Cross-Play wie erwartet enthalten.

„Ja. Wir werden bald im Xbox Store sein! #CLUTCH ist ein Xbox Play Anywhere Spiel. Wenn ihr es also im Xbox Console oder Xbox PC Store kauft, bekommt ihr beide Versionen. Und ihr erhaltet Cross-Save und Cross-Play, wie ihr es erwartet“, teilten die Verantwortlichen mit.

Der Titel profitiert damit voll vom Xbox-Ökosystem. Ein genaues Release-Datum wurde noch nicht genannt, die Ankündigung sorgt aber bereits für Vorfreude bei Xbox-Spielern.