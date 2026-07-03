CLUTCH: So entsteht der Sound – Entwickler verraten überraschende Details

Von Abbey Road bis zum Orchester: CLUTCH zeigt, wie der Sound des Spiels entsteht.

Wie der Sound von CLUTCH entsteht, steht im Mittelpunkt der neuen Podcast-Episode von Maverick Games. Gemeinsam sprechen Fraser, Alex und Komponist Dave Fox über die musikalische Entwicklung des kommenden Rennspiels.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen unter anderem die Aufnahmen mit dem Royal Scottish Orchestra sowie die Arbeit in den legendären Abbey Road Studios. Das Entwicklerteam gewährt dabei einen Blick hinter die Kulissen und erläutert, welche Ideen und Prozesse den Soundtrack geprägt haben.

Für Fans bietet die Episode zahlreiche Hintergrundinformationen zur Komposition und Produktion der Musik, die einen wichtigen Bestandteil der Atmosphäre von CLUTCH bilden soll.

Erscheinen wird CLUTCH im Frühjahr 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Bereits jetzt kann das Spiel auf den jeweiligen Plattformen zur Wunschliste hinzugefügt werden.