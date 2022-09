Cobra Kai 2: Dojos Rising: Erster Gameplay-Trailer zum Kampfspiel

Im Herbst entbrennt in Cobra Kai 2: Dojos Rising der Kampf um das beste Dojo. Im von Flux Games entwickelten Brawler baut ihr euer Team auf, dass im All Valley Karate Grand Champion um den Sieg antretet, um zur Legende zu werden.

Zum Spiel, welches im Herbst auch für Xbox erscheint, wurde jetzt der erste Gameplay-Trailer via IGN veröffentlicht, den wir euch weiter unten zeigen.

Wählt euer Dojo

Wählt zwischen Eagle Fang, Cobra Kai oder Miyagi-do und beginnt zusammen mit eurem Sensei zu trainieren, zu rekrutieren und zu kämpfen, um zu beweisen, wer das mächtigste Dojo ist und euer Schicksal als Großmeister des All Valley Tournament zu besiegeln.

Aufregende Spielmodi

Stürzt euch in den Story-Modus und taucht in eine aufregende neue Geschichte ein, in der ihr euch den Weg zum All Valley Tournament erkämpft, oder spielt Cobra Classics und erlebt epische Momente aus der Serie und vieles mehr! Mit 28 spielbaren Charakteren könnt ihr in die Rolle eurer Lieblingscharaktere aus der Serie schlüpfen und deren spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten auf eurem Weg zum Sieg nutzen!

Steigert eure Kräfte, um zu gewinnen

Sammelt Chi und Münzen, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Rekrutiert neue Dojo-Mitglieder und lasst ihre Stärke eure eigene verstärken, während ihr euer Dojo zu einem Kraftzentrum ausbaut. Wechselt in den Online-Turniermodus und nehmt am All Valley Tournament teil. Kämpft euch den Weg frei, um euer Vermächtnis als ultimativer Champion zu sichern.