COCOON: Mystisches Abenteuer erscheint im Xbox Game Pass

COCOON stammt von Jeppe Carlsen, dem leitenden Gameplay-Designer von LIMBO und INSIDE. COCOON nimmt euch mit auf ein Abenteuer durch Welten in Welten. In diesem Abenteuer existiert jede Welt in einer Kugel, die ihr auf eurem Rücken tragen könnt.

Während eures Abenteuers macht ihr euch mit der Kernmechanik des Sprungs zwischen den Welten vertraut und kombiniert, manipuliert und arrangiert diese neu, um komplizierte Rätsel zu lösen. Meistert die weltumspannende Mechanik, um ein kosmisches Geheimnis zu lüften.

COCOON erscheint im Jahr 2023 für Xbox Game Pass, Xbox Series X|S und Xbox One.