Code Vein II: Bandai Namco präsentiert opulente Collector’s Edition

Bandai Namco hat die Collector’s Edition von Code Vein II offiziell vorgestellt und damit Einblicke in die hochwertige Ausstattung des kommenden Action-Rollenspiels gegeben.

Im Mittelpunkt der Edition steht eine detailreich gestaltete Figur von Lou MagMell, die das zentrale Design des Charakters in eindrucksvoller Qualität zeigt. Die Figur setzt auf fein ausgearbeitete Strukturen und eine dynamische Pose, wodurch sie sich als Sammlerstück für Fans der Reihe anbietet.

Neben der Figur enthält die Collector’s Edition ein exklusives Artbook, das Konzeptzeichnungen, frühe Charakterdesigns und visuelle Entwicklungen aus dem Entstehungsprozess von Code Vein II dokumentiert.

Ein hochwertiges Steelcase ergänzt das Paket und bietet eine alternative Verpackung für die retail Version des Spiels. Zusätzlich liegen weitere physische Extras bei, die die Welt und Ästhetik des Spiels erweitern und Sammler ansprechen sollen.

Code Vein II knüpft an den Erfolg des ersten Teils an und erweitert das Gameplay um neue Mechaniken, ohne den markanten Anime-Stil und das düstere Setting zu verändern.

Die Collector’s Edition für 179,99 € richtet sich an Spieler, die neben dem Spiel selbst besonderen Wert auf exklusive Inhalte und physische Sammlerstücke legen.