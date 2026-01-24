Code Vein II: Character Creator Demo ab sofort verfügbar

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass die Character Creator Demo zu Code Vein II ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam verfügbar ist.

Die Code Vein II-Demo erlaubt es Spielenden, schon jetzt ihren eigenen Jäger zu erstellen und vollständig zu personalisieren. Dabei stehen ihnen zahlreiche kreative Optionen zur Verfügung. Die Charaktere können anschließend gespeichert und zum Release von CODE VEIN II in die Vollversion übertragen werden.

Spielende können in der Demo außerdem das MagMell-Institut erkunden oder im Photo Mode ihren neu erstellten Jäger verschiedene Posen einnehmen lassen.

Code Vein II erscheint am 30. Januar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.