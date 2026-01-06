Code Vein II: Character Creator Demo angekündigt

Zu Code Vein II wird es schon bald eine Character Creator Demo geben. Die Charaktere werden ins Spiel übertragen!

Vor dem Launch können Spielende ab dem 23. Januar 2026 mit der Code Vein II Character Creator Demo loslegen. Individuell gestaltete Wiedergänger-Jäger können gespeichert und zum Start ins vollständige Spiel übertragen werden.

Außerdem lassen sich das MagMell-Institut erkunden, Posen im Fotomodus einnehmen oder entspannte Momente in der heißen Quelle genießen.

Der Walkthrough-Trailer stellt den Versunkenen Pylon vor, ein weitläufiges Gebiet, das den Schlüssel zur Reinigung der Versunkenen Stadt birgt. Bei der Erkundung erleben die Spielenden Kämpfe mit sieben unterschiedlichen Waffentypen – von den flinken Doppelklingen bis hin zur verheerenden Durchschlagskraft der Hellebarde.

Neben diesen Waffen führt der Trailer Formae ein – besondere Fähigkeiten, die in drei Kategorien unterteilt sind: Waffen-, Verteidigungs- und Vererbte Formae. Jede Forma verbraucht Ichor, eine lebenswichtige Ressource, die durch die Drain-Angriffsmechanik gewonnen wird und mächtige Fähigkeiten antreibt.

Auch das Partnersystem rückt in den Fokus: Spielende können nahtlos zwischen dem Herbeirufen eines Partners, der an ihrer Seite kämpft, und der Assimilation der Kampffähigkeiten wechseln. Darüber hinaus hebt der Trailer das Restorative Offering hervor, mit dem Partner den gefallenen Jäger mit wiederhergestellter Gesundheit zurückbringen können. Eine Abklingzeit macht sie danach jedoch vorübergehend kampfunfähig und verhindert weitere Unterstützung.

Code Vein II erscheint am 30. Januar 2026 und kann bereits für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam vorbestellt werden.