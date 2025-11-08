Code Vein II: Charakter Lou MagMell im emotionalen Trailer vorgestellt

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

CODE VEIN II stellt neuen Charakter Lou MagMell im emotionalen Trailer vor!

Mit dem neuen Charakter-Trailer zu CODE VEIN II rückt Bandai Namco die mysteriöse Figur Lou MagMell in den Mittelpunkt.

Im Video wird ihre tiefe Loyalität und Entschlossenheit gezeigt, die sie zu einem der emotional stärksten Charaktere der Fortsetzung macht. Lou MagMell verspricht, ihre Gefährten um jeden Preis zu beschützen, und verkörpert damit das zentrale Thema von CODE VEIN II – den Zusammenhalt in einer zerstörten, von Dunkelheit geprägten Welt. Das Spiel setzt die bekannte Mischung aus intensiven Kämpfen, tiefgehender Story und eindrucksvoller Anime-Ästhetik fort.

In CODE VEIN II erleben Spieler eine neue Generation von Helden, die sich zwischen Opferbereitschaft, Überleben und Wahrheit behaupten müssen. Der Trailer zu Lou MagMell gibt einen ersten Eindruck davon, wie stark Emotion und Action in diesem Teil miteinander verwoben sind.

  2. KeKsBrei 63090 XP Romper Stomper | 08.11.2025 - 16:35 Uhr

    Der Vorgänger war nicht schlecht aber auch kein wow Effekt… Warte auf den finalen test Review.

Hinterlasse eine Antwort