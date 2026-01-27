Code Vein II: Die ersten 50 Minuten im Gameplay Video

Schaut euch in einem neuen Video die ersten 50 Minuten aus Code Vein II an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Code Vein II spielt in einer Welt, die nach einer großen Katastrophe am Rand des Zusammenbruchs steht. Im Mittelpunkt stehen sogenannte Revenants, wiederbelebte Krieger, die auf Blut angewiesen sind, um ihre Existenz zu sichern und nicht die Kontrolle zu verlieren.

Die Geschichte setzt in einem Umfeld aus zerstörten Städten und abgeschotteten Gebieten an, in denen unterschiedliche Fraktionen um Ressourcen und Macht kämpfen. Erinnerungen spielen dabei eine zentrale Rolle, da viele Revenants ihre Vergangenheit verloren haben und ihre Identität erst nach und nach wiederentdecken.

Die ersten 50 Minuten Gameplay könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

