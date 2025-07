Code Vein II: Einblick in die Geschichte

Autor:, in / Code Vein II

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Code Vein II gewährt einen Einblick in die Geschichte des Spiels.

Der Spieleproduzent Keita Iizuka gibt einen Einblick in die Geschichte und die Hauptcharaktere des kommenden Action-Rollenspiels Code Vein II, das in einer Welt spielt, in der Menschen und Vampire nebeneinander existieren.

Interessierte erfahren mehr über den Protagonisten des Spiels und seine Verbindung zu einer Figur, die ihm helfen kann, in die Vergangenheit zu reisen, um die Welt vor der Zerstörung zu retten.