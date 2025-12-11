Code Vein II: Endlose Optionen: Spektakulärer Charakter-Editor im Time-Lapse

30 Autor: , in News / Code Vein II
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Code Vein II zeigt epischen Charakter-Editor: Jeder Revenant Hunter einzigartig!

Code Vein II präsentiert seinen neuen Character Creator in einem Time-Lapse-Video, das die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zeigt.

Spieler können jeden Revenant Hunter individuell gestalten, von Gesichtszügen über Frisuren bis hin zu Kleidung, Rüstung und Accessoires. Die Vielfalt der Optionen sorgt dafür, dass keine zwei Charaktere gleich sind und jeder Spieler seine eigene Version seines Jägers erschaffen kann.

Die Anpassungen beeinflussen nicht nur das Aussehen, sondern bieten auch kreative Freiheit bei der Identität der Spielfigur innerhalb der düsteren, postapokalyptischen Welt von Code Vein II.

Mit diesen Features legt das Spiel besonderen Wert auf RPG-Elemente, Personalisierung und die Immersion in die Action-RPG-Erfahrung, bei der jeder Kampf gegen Monster und Bossgegner zu einem individuellen Erlebnis wird.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Code Vein II

30 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. DerOpaZockt 74560 XP Tastenakrobat Level 2 | 11.12.2025 - 11:04 Uhr

    Ich bin ehrlich und investiere so wenig Zeit wie möglich in den Editoren. Wenn es die Möglichkeit eines zufälligen Charakters gibt, wird diese genutzt. Aber Jedem das Seine.

    0
  2. Homunculus 282700 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.12.2025 - 11:31 Uhr

    Der CC im ersten CV war auch schon recht gut.
    Mochte vor allem, dass man einzelne Elemente von den Outfits an/ausschalten, kombinieren und Färben konnte. Dadurch hatte man sehr viele Klamotten Optionen, obwohl es gar nicht so viele gab.

    Leider ist das Game aber halt weiterhin ein Souls-Like..

    0
  3. Andaro 22125 XP Nasenbohrer Level 1 | 11.12.2025 - 12:00 Uhr

    Da können sich so einige kreative Köpfe wieder richtig austoben, für mich ist das aber nichts, will in die Editoren nicht so viel Zeit investieren.

    0
  4. FaMe 155845 XP God-at-Arms Gold | 11.12.2025 - 12:26 Uhr

    ich tu mich immer schwer mit Character Editoren. Bei Cyber Punk und Atlas Fallen war ich nie zufrieden.

    0
  5. Drakeline6 183075 XP Battle Rifle Elite | 11.12.2025 - 12:30 Uhr

    Im ersten Teil hatte ich mir 2B aus Nier automata erstellt.
    Fand die Optionen dort schon richtig stark.

    0
  6. Kenty 232670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.12.2025 - 12:31 Uhr

    Hauptsache, da gibt’s einen Zufallsgenerator den man einfach durchklicken kann und vor allem auch wieder rückwärts, wenn einem der vorherige doch gefallen hat. Da viel Zeit rein zu investieren ist nicht mein Fall.

    0

Hinterlasse eine Antwort