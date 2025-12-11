Code Vein II: Endlose Optionen: Spektakulärer Charakter-Editor im Time-Lapse

Code Vein II präsentiert seinen neuen Character Creator in einem Time-Lapse-Video, das die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zeigt.
Spieler können jeden Revenant Hunter individuell gestalten, von Gesichtszügen über Frisuren bis hin zu Kleidung, Rüstung und Accessoires. Die Vielfalt der Optionen sorgt dafür, dass keine zwei Charaktere gleich sind und jeder Spieler seine eigene Version seines Jägers erschaffen kann.
Die Anpassungen beeinflussen nicht nur das Aussehen, sondern bieten auch kreative Freiheit bei der Identität der Spielfigur innerhalb der düsteren, postapokalyptischen Welt von Code Vein II.
Mit diesen Features legt das Spiel besonderen Wert auf RPG-Elemente, Personalisierung und die Immersion in die Action-RPG-Erfahrung, bei der jeder Kampf gegen Monster und Bossgegner zu einem individuellen Erlebnis wird.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin ehrlich und investiere so wenig Zeit wie möglich in den Editoren. Wenn es die Möglichkeit eines zufälligen Charakters gibt, wird diese genutzt. Aber Jedem das Seine.
Der CC im ersten CV war auch schon recht gut.
Mochte vor allem, dass man einzelne Elemente von den Outfits an/ausschalten, kombinieren und Färben konnte. Dadurch hatte man sehr viele Klamotten Optionen, obwohl es gar nicht so viele gab.
Leider ist das Game aber halt weiterhin ein Souls-Like..
Da können sich so einige kreative Köpfe wieder richtig austoben, für mich ist das aber nichts, will in die Editoren nicht so viel Zeit investieren.
ich tu mich immer schwer mit Character Editoren. Bei Cyber Punk und Atlas Fallen war ich nie zufrieden.
Im ersten Teil hatte ich mir 2B aus Nier automata erstellt.
Fand die Optionen dort schon richtig stark.
Hauptsache, da gibt’s einen Zufallsgenerator den man einfach durchklicken kann und vor allem auch wieder rückwärts, wenn einem der vorherige doch gefallen hat. Da viel Zeit rein zu investieren ist nicht mein Fall.