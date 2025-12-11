Code Vein II: Endlose Optionen: Spektakulärer Charakter-Editor im Time-Lapse

Code Vein II präsentiert seinen neuen Character Creator in einem Time-Lapse-Video, das die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten zeigt.

Spieler können jeden Revenant Hunter individuell gestalten, von Gesichtszügen über Frisuren bis hin zu Kleidung, Rüstung und Accessoires. Die Vielfalt der Optionen sorgt dafür, dass keine zwei Charaktere gleich sind und jeder Spieler seine eigene Version seines Jägers erschaffen kann.

Die Anpassungen beeinflussen nicht nur das Aussehen, sondern bieten auch kreative Freiheit bei der Identität der Spielfigur innerhalb der düsteren, postapokalyptischen Welt von Code Vein II.

Mit diesen Features legt das Spiel besonderen Wert auf RPG-Elemente, Personalisierung und die Immersion in die Action-RPG-Erfahrung, bei der jeder Kampf gegen Monster und Bossgegner zu einem individuellen Erlebnis wird.