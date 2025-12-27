Code Vein II: Enthüllt neuen Charakter: Valentin Voda sorgt für Gänsehaut

Der neue Charakter‑Trailer zu Code Vein II stellt Valentin Voda in den Mittelpunkt, eine Figur, die sich offen gegen die traditionellen Vorstellungen von Blutlinien und Abstammung stellt.
In seiner Ansprache bezeichnet er diese Fixierung als überholte und bedeutungslose Tradition, die er verändern möchte. Seine Worte vermitteln eine Mischung aus Überzeugung, Rebellion und ideologischem Umbruch, während er euch direkt auffordert, sich seiner Vision anzuschließen.
Der Trailer setzt Valentin Voda als charismatischen, aber undurchsichtigen Charakter in Szene, der eine zentrale Rolle im Konfliktgefüge von Code Vein II spielen dürfte.
Die Inszenierung kombiniert düstere Atmosphäre, stilisierte Anime‑Ästhetik und typische Soulslike‑Elemente, die die Reihe auszeichnen. Seine Botschaft deutet auf tiefere narrative Themen hin, die sich um Identität, Machtstrukturen und den Bruch mit alten Traditionen drehen.
Code Vein II erscheint am 30. Januar 2026 und baut auf dem Erfolg des ersten Teils auf, indem es erneut Action‑RPG‑Gameplay, postapokalyptische Weltgestaltung und charakterzentriertes Storytelling miteinander verbindet – und der Trailer zeigt klar, dass Valentin Voda einer der Schlüsselfiguren des neuen Abenteuers sein wird.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bisher gefallen mir die Charaktere gut.
Wird naechste Woche vorbestellt
Nichts für mich 😅 danke für die Info
Muss echt anständig hinschauen, beim Lesen der Überschrift habe ich Valentina Vodka gelesen – wäre sicherlich auch kein schlechter Chara.
Was bei den ganzen Trailern auffällt und auch generell so bei neueren asiatischen Spielen. Die Obsession mit viel zu kleinen Köpfen ist echt nicht mehr schön..
sieht man auch ständig auf Insta.. riesen Augen, keine einzige Pore auf der Haut, extrem lange Extremitäten und dazu ein Mikrokopf.. so gruselig diese Filter.. wie das als attraktiv gelten kann.
Ach und bei Männern sind gerade ganz schmale Taillen, kleine Hüften und Schultern so breit wie ein Schrank angesagt. Die Filter biegen Raum und Zeit um die jeweilige Person lol.