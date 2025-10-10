Code Vein II: Epische Story und neue Helden enthüllt

Erlebt die dramatische Welt von Code Vein II und kämpft ab dem 30. Januar 2026 an der Seite neuer Partner.

In Code Vein II erwartet euch eine fesselnde Story, die Zeit und Schicksal miteinander verknüpft. Ihr begebt euch auf eine Mission, um die Welt vor dem Untergang zu retten, indem ihr die legendären Helden der Vergangenheit sucht. Jede Entscheidung, die ihr trefft, kann den Lauf der Geschichte verändern und das Leben vieler beeinflussen.

Wählt euer Arsenal aus einer Vielzahl an Waffen und Fähigkeiten und stellt euch den Herausforderungen gemeinsam mit neuen Partnern. Code Vein II kombiniert intensive Kämpfe mit einer tiefgründigen Handlung und einem epischen Abenteuer, das euch in eine postapokalyptische Welt voller Geheimnisse und dramatischer Wendungen entführt.

Code Vein II erscheint am 30. Januar 2026 auf allen Plattformen. Spieler können sich auf packende Kämpfe, strategische Teamkämpfe und eine Geschichte freuen, die eure Entscheidungen auf die Probe stellt.

In Code Vein II übernehmen Spielende die Kontrolle über einen Wiedergänger-Jäger. Begleitet werden sie von dem Wiedergänger-Mädchen Lou MagMell, die besagten Jäger mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt hat und mit ihren Kräften durch die Zeit reisen kann.

Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Wiederkehr zu verhindern, ein katastrophales Ereignis, durch das der Untergang der Welt droht. Im Trailer wird die dramatische Geschichte über Schicksal, Opfer und Entscheidungen von der treibenden Musik von Go Shiina untermalt.

Auf ihrer Reise durchqueren Spielende in Code Vein II vergangene und gegenwärtige Versionen der erkundbaren Welt, darunter postapokalyptische Landschaften wie die überfluteten Ruinen der Versunkenen Stadt, der Wald der Untoten und die abgeschottete Insel MagMell.

Im Verlauf des Spiels treffen sie auf Wiedergänger, die als legendäre Helden in die Geschichte eingingen und zum Schlüssel zur Errettung dieser kollabierenden Welt werden könnten. Darunter befinden sich auch Josée Anjou, die „Königin der Einsamkeit“, die einst über eine Zufluchtsstätte herrschte, die vom Meer verschlungen wurde, sowie Holly Asturias, eine Heilerin, die als „Engel des Todes“ bezeichnet wird.

Spielende können in Code Vein II mächtige Bande mit anderen Wiedergängern knüpfen, die mitreisen und dank des dynamischen Partner-Systems Seite an Seite gegen herausfordernde Gegner und massive Bosse kämpfen. Gegnern kann das Blut entzogen werden, um verschiedene mächtige Fähigkeiten freizuschalten. Mithilfe der Blutcodes können Kampftaktiken entwickelt werden.

Außerdem gibt es einzigartige Waffen und Ausrüstungen namens Käfige, die dabei helfen, die herausfordernden Kämpfe zu meistern. Spielenden steht es frei, den eigenen Charakter mithilfe des umfangreichen Anpassungsmodus ganz nach dem eigenen Belieben zu gestalten – inklusive einer Vielzahl von Einstellungen für Körperbau, Frisur, Gesichtsausdruck, Accessoires, Make-Up und mehr.