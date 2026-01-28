Code Vein II: Epischer Launch‑Trailer veröffentlicht

Der Launch‑Trailer zu Code Vein II ist da – und er setzt den Ton für ein düsteres, dramatisches Comeback.

Vor einem Jahrhundert besiegten vier legendäre Helden das ultimative Böse. Doch nun kündigt sich die nächste Katastrophe an: Armageddon erhebt sich erneut, und die Welt benötigt neue Revenants, um dem Untergang entgegenzutreten.

Spieler mit der Deluxe‑ oder Ultimate Edition können ab sofort loslegen. Die Vollversion erscheint am 30. Januar 2026 und markiert den offiziellen Start der Fortsetzung des Anime‑Souls‑Hits.

Code Vein II Blood Rush Stream ft. LobosJr & Bloodyfaster