Code Vein II: Epischer Launch‑Trailer veröffentlicht

Der Launch‑Trailer zu Code Vein II ist da – und er setzt den Ton für ein düsteres, dramatisches Comeback.
Vor einem Jahrhundert besiegten vier legendäre Helden das ultimative Böse. Doch nun kündigt sich die nächste Katastrophe an: Armageddon erhebt sich erneut, und die Welt benötigt neue Revenants, um dem Untergang entgegenzutreten.
Spieler mit der Deluxe‑ oder Ultimate Edition können ab sofort loslegen. Die Vollversion erscheint am 30. Januar 2026 und markiert den offiziellen Start der Fortsetzung des Anime‑Souls‑Hits.
Code Vein II Blood Rush Stream ft. LobosJr & Bloodyfaster
Werde ich aufjedenfall holen. Ja, wenn es günstiger ist😅
Bin mal auf die Rückmeldung der Spieler gespannt.
Auf Steam hagelt es schon negative Wertungen. Aber Objektivität kann man da nicht erwarten. 😕
Da geht’s ja hauptsächlich um die schlechte Performance. Alex von Digital Foundry hat sie auch bemängelt.
Ein weiteres Studio dass mit UE5 nicht umgehen kann
Ist am Anfang immer so, die Hater kaufen oder holen es sich, bewerten es erstmal aus Prinzip negativ, ja das ist denen das Geld Wert, ist nicht immer so, aber neuerdings sehr oft so, dann kommt die Welle der echten Bewerter.
Episch? Nope!
Ich freue mich schon darauf. Da ich jedoch die Standardversion vorbestellt habe, kann ich leider erst am Freitag spielen.