Code Vein II: Epischer Overview-Trailer enthüllt

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Code Vein II enthüllt epischen Overview Trailer: Alle Systeme, alle Features, alles auf einen Blick.

Mit einem umfassenden Überblick-Trailer öffnet Code Vein II die Türen zu all seinen zentralen Spielsystemen und zeigt, wie tiefgreifend das neue Abenteuer aufgebaut ist.

Das Video führt durch die wichtigsten Elemente und macht deutlich, wie viele Facetten das Action-RPG in seiner zweiten Iteration vereint.

Der Trailer beginnt mit der Charaktererstellung, die erneut im Mittelpunkt steht und euch weitreichende Möglichkeiten bietet, euren eigenen Revenant zu gestalten. Anschließend rückt das Partnersystem in den Fokus, das die Dynamik im Kampf prägt und euch mit Begleitern unterstützt, die unterschiedliche Rollen und Fähigkeiten einbringen.

Im weiteren Verlauf werden die Gefechte selbst hervorgehoben. Die Präsentation zeigt, wie Timing, Positionierung und der Einsatz verschiedener Werkzeuge das Kampferlebnis formen. Besonders auffällig ist die Vorstellung der Formae, die als zentrales Feature dienen und neue taktische Optionen eröffnen. Sie beeinflussen Stil, Fähigkeiten und Herangehensweise und erweitern das bekannte Gameplay spürbar.

Der Overview-Trailer macht deutlich, dass Code Vein II seine Systeme klar strukturiert und gleichzeitig weiterentwickelt. Die Mischung aus Partnermechaniken, variantenreichen Kämpfen und anpassbaren Formae bildet das Fundament für das kommende Abenteuer.

Der Release von Code Vein II steht kurz bevor. Das Spiel erscheint am 30. Januar und lädt dazu ein, die nächste Stufe des vampirischen Action-RPG-Universums zu erleben.

  1. Mancarfel 15510 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 14.01.2026 - 08:06 Uhr

    Das Video kann nicht gestartet werden. Ist das nur bei mir so?

    0
  2. Drakeline6 189055 XP Battle Rifle God | 14.01.2026 - 08:07 Uhr

    Bin ja mal gespannt, ob die Geschichte wirklich so toll ist wie die Entwickler das sagen.

    0
  3. Nibelungen86 312020 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.01.2026 - 08:24 Uhr

    Naja …
    Die Gesichter sind der Horror, sehen bei dem neuen Fire Emblem deutlich besser aus, trotz des sehr ähnlichen Grafiksteals.

    Die Kleidung mancher weiblicher Protagonisten wirkt aufgesetzt, nicht natürlich hübsch oder sexy, eine Jugendliche die in einer Unterhose kämpft ?! WTF, die andere ohne Herz mit dem Mini wini Kleidröckchen …

    Nix für mich, erste Teil war ganz ok, diesmal passe ich.

    0
  4. Ash2X 310160 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 14.01.2026 - 08:49 Uhr

    Jetzt zum Release wirds nichts, aber ich habe Teil 1 auch gerade erst nochmal zweimal wiederholt und habe noch das eine oder andere Soulslike auf der hohen Kante.
    Schade dass der Coop entfernt wurde – er war deutlich besser als bei den meisten anderen.

    0
  5. Jack86 42780 XP Hooligan Schubser | 14.01.2026 - 08:57 Uhr

    Da es keinen co-op gibt, ist das Spiel für mich uninteressant geworden.

    0
  6. Wartenaufwunder 147610 XP Master-at-Arms Onyx | 14.01.2026 - 09:05 Uhr

    Also mir gefallen die Trailer wirklich gut…aber ich warte noch und muss ggfs den ersten spielen.

    0
  7. Katanameister 295080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.01.2026 - 09:12 Uhr

    Teil 1 werde ich auf jeden Fall vorher zocken und dann den zweiten Teil, bin schon gespannt.

    0

