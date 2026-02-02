Code Vein II: Erste Reaktionen aus L.A. – und die Souls‑Community ist sofort angefixt

Der Launch von Code Vein II ist kaum ein paar Stunden alt, da teilt Bandai Namco bereits Eindrücke aus einem besonderen Moment: einem Preview‑Gespräch mit Oroboro, SpectreXGaming und RapidReacts, aufgenommen im Dezember bei einem Event in Downtown Los Angeles.
Drei Creator, die tief in der Souls‑Szene verwurzelt sind – und entsprechend genau hinschauen, wenn ein neuer Herausforderer auftritt.
Was sofort auffällt: Die drei sprechen nicht wie Leute, die höflich PR‑Floskeln abliefern.
Das Video gibt es hier:
Es sind keine PR-Floskeln, aber dennoch eine Floskel nach der anderen 😄
Da gucke ich mir lieber was auf deutsch dazu an.