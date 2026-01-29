Code Vein II: Erste Wertungen im Medaillenspiegel

Die ersten internationalen Reviews zu Code Vein II sind eingetroffen – und sie zeichnen ein insgesamt positives, wenn auch nicht überragendes Bild. Spielerinnen und Spieler mit Deluxe Edition können bereits jetzt loslegen, während die Standard Edition am Freitag folgt.
Auf Metacritic erreicht das Anime‑Soulslike aktuell einen Score von 72, während OpenCritic mit 74 Punkten leicht darüber liegt.
Hier einige Wertungen zum Spiel:
Code Vein II – Medaillenspiegel
- TheSixthAxis 9/10
- Shacknews 9/10
- MMORPG.com 9/10
- MondoXbox 8,5/10
- GamingBolt 8/10
- PC Gamer 69/100
- IGN 6/10
- Push Square 6/10
Die 6er Bewertungen ziehen das Spiel ziemlich runter, naja, sind halt wieder komische Wertungen, müsste mir mal mehr Videos zum Spiel ansehen, um das besser beurteilen zu können.
Das Problem ist wohl dass die PC Version wohl ordentlich technische Probleme haben soll…sah zwar auf Konsole auch nicht flüssig aus, aber den PC hat es halt deutlich heftiger erwischt.
So hat man natürlich einen wilden Wertungsmix.
Von jedem etwas ,mal abwarten wie es sich einpendelt.
Also den Eindruck einer 9/10 hat das Spiel gestern im Stream bei Mufl wirklich nicht gemacht. Er hat sich ja über die träge Steuerung beklagt und obendrauf gibt’s dann noch die Zensurmaßnahmen. Für mich landed das Spiel eher so bei etwas über 7.
Ich kann prima auf ein paar Performance Patches warten.
Hab im Netz von der Zensur mitbekommen 🤷♂️, nicht wegen Bandai sondern irwelchem localisation Chef für den Westen.
Dialoge wurden geändert, irwelche Outfits wurden geändert und weibliche Charas tragen keine Unterwäsche mehr sondern black shorts 😂.
Japanische version bleibt ungeschnitten.
Das Game geht ab wegen wokenes des chefs.
Woke Leute schreien wieder wegen nem Spiel das die nicht kaufen 😂.
Ist wie die usk in DE 🤷♂️, erwachsen aber bevormunded werden.
Es scheinen offensichtliche Argumente für das Spiel zu sprechen.
Die niedrigen Wertungen sind vielleicht die echten?
Ist schon eine seltsame Diskrepanz.
Man sollte sich lieber selbst ein Bild davon machen.
Tjoah, sehr durchwachsen… warten wir mal ab..
Wenn die 6er Bewertungen nicht wären 😕.