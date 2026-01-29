Code Vein II: Erste Wertungen im Medaillenspiegel

Die ersten Bewertungen zum Soulslike Code Vein II sind eingetroffen.

Die ersten internationalen Reviews zu Code Vein II sind eingetroffen – und sie zeichnen ein insgesamt positives, wenn auch nicht überragendes Bild. Spielerinnen und Spieler mit Deluxe Edition können bereits jetzt loslegen, während die Standard Edition am Freitag folgt.

Auf Metacritic erreicht das Anime‑Soulslike aktuell einen Score von 72, während OpenCritic mit 74 Punkten leicht darüber liegt.

Hier einige Wertungen zum Spiel:

Code Vein II – Medaillenspiegel

TheSixthAxis 9/10

Shacknews 9/10

MMORPG.com 9/10

MondoXbox 8,5/10

GamingBolt 8/10

PC Gamer 69/100

IGN 6/10

Push Square 6/10