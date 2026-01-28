Code Vein II: Fans werfen Bandai Namco Zensur und Abzocke vor

8 Autor: , in News / Code Vein II
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Code Vein 2 sorgt für Ärger: Io‑Outfit zensiert – Fans werfen Bandai Namco „halbe Arbeit“ und Deluxe‑Edition‑Abzocke vor. Negative Reviews auf Steam!

Die Diskussionen rund um Code Vein 2 nehmen Fahrt auf, nachdem bekannt wurde, dass Io’s ikonisches Outfit für die Fortsetzung zensiert wurde. Die Entscheidung sorgt in der Community für deutliche Kritik, da viele Fans das Design als zentralen Bestandteil der Charakteridentität betrachten.

Auch die Charakter-Editor-Demo hat haufenweise schlechte Reviews auf Steam bekommen. Steam-User „Lex“ berichtet: „Ich weiß ja nicht was die Demo bewirken soll, aber alles daran wirkt lieblos, billig und schlechter im Vergleich zum ersten Teil.“

Parallel dazu melden zahlreiche Spieler, dass Bandai Namco offenbar so viel Zeit in die Zensur investiert habe, dass andere Bereiche – insbesondere männliche Kostüme – kaum Aufmerksamkeit erhalten hätten. Mehrere Nutzer berichten, dass Outfits für männliche Charaktere unfertig oder detailarm wirken, was den Eindruck verstärkt, dass Prioritäten falsch gesetzt wurden.

Zusätzlichen Unmut löst die Deluxe-Edition aus. Viele Käufer bezeichnen die enthaltenen Items als „billigen Scam“, da die versprochenen Extras weder optisch noch inhaltlich den Erwartungen entsprechen.

Statt hochwertiger Bonusinhalte erhalten Spieler laut eigenen Aussagen lediglich minimale kosmetische Ergänzungen, die kaum den Aufpreis rechtfertigen.

Die Kombination aus Zensur, unausgewogenen Designs und enttäuschenden Deluxe‑Edition‑Inhalten sorgt dafür, dass Code Vein 2 bereits vor Release in eine hitzige Debatte geraten ist. Ob Bandai Namco auf das Feedback reagiert und Anpassungen vornimmt, bleibt abzuwarten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Code Vein II

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 310140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 15:52 Uhr

    Nicht gut, schon kurz vor der kompletten Veröffentlichung solche Nachrichten.

    0
  3. Bootie Sweat 16480 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.01.2026 - 16:35 Uhr

    Mich stört die Zensur in diesem Fall nicht. Ehrlich gesagt wäre mir der Unterschied selbst in 100 Jahren nicht aufgefallen. Trotzdem interessant, worauf manche Spieler so achten.

    0
  4. Wartenaufwunder 150190 XP God-at-Arms Bronze | 28.01.2026 - 16:38 Uhr

    Steam Reviews zur ner Demo für nen Charakter-Editor….ich breche langsam wirklich ab 😂

    Ja was ne krasse Zensur…von dem „ikonischen“ Outfit. 🫠

    1
      • Wartenaufwunder 150190 XP God-at-Arms Bronze | 28.01.2026 - 16:43 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        Ah okay…dieser „Lex“ scheint sich ja aber auf den Editor zu beziehen.
        Dann hab ich es falsch verstanden… sorry.

        0
        • Z0RN 497955 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 28.01.2026 - 16:47 Uhr
          Antwort auf Wartenaufwunder

          Ja, die Umsetzung und die Anpassungen sind liebloser. Es gibt aber über 400 andere Reviews noch und viele davon berichten darüber, dass der Editor sozusagen zensiert wurde, bzw. bestimmte Outfits. Man kann sich über vieles aufregen, ich weiß. 🙂

          0
  5. Kenty 242210 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.01.2026 - 17:17 Uhr

    Ahja, dann wird die Idee, mich doch nochmal mit der Spielereihe zu beschäftigen schon wieder weniger attraktiv für mich. Zensur kommt bei mir ganz schlecht an und die Fortsetzung können sie dann gerne behalten. Gut, dass Pac Man nicht zensiert werden kann.

    0

Hinterlasse eine Antwort