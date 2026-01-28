Code Vein II: Fans werfen Bandai Namco Zensur und Abzocke vor

Die Diskussionen rund um Code Vein 2 nehmen Fahrt auf, nachdem bekannt wurde, dass Io’s ikonisches Outfit für die Fortsetzung zensiert wurde. Die Entscheidung sorgt in der Community für deutliche Kritik, da viele Fans das Design als zentralen Bestandteil der Charakteridentität betrachten.

Auch die Charakter-Editor-Demo hat haufenweise schlechte Reviews auf Steam bekommen. Steam-User „Lex“ berichtet: „Ich weiß ja nicht was die Demo bewirken soll, aber alles daran wirkt lieblos, billig und schlechter im Vergleich zum ersten Teil.“

Parallel dazu melden zahlreiche Spieler, dass Bandai Namco offenbar so viel Zeit in die Zensur investiert habe, dass andere Bereiche – insbesondere männliche Kostüme – kaum Aufmerksamkeit erhalten hätten. Mehrere Nutzer berichten, dass Outfits für männliche Charaktere unfertig oder detailarm wirken, was den Eindruck verstärkt, dass Prioritäten falsch gesetzt wurden.

Zusätzlichen Unmut löst die Deluxe-Edition aus. Viele Käufer bezeichnen die enthaltenen Items als „billigen Scam“, da die versprochenen Extras weder optisch noch inhaltlich den Erwartungen entsprechen.

Statt hochwertiger Bonusinhalte erhalten Spieler laut eigenen Aussagen lediglich minimale kosmetische Ergänzungen, die kaum den Aufpreis rechtfertigen.

Die Kombination aus Zensur, unausgewogenen Designs und enttäuschenden Deluxe‑Edition‑Inhalten sorgt dafür, dass Code Vein 2 bereits vor Release in eine hitzige Debatte geraten ist. Ob Bandai Namco auf das Feedback reagiert und Anpassungen vornimmt, bleibt abzuwarten.