Code Vein II: Frische Gameplay‑Action im Walkthrough‑Trailer

Mit Code Vein II liefert Bandai Namco Entertainment die perfekte Grundlage für ein düsteres Action‑RPG, das jetzt mit brandneuen Gameplay‑Szenen die Fanbase anheizt.

Der neue Walkthrough‑Trailer zu Code Vein II rückt intensive Combat‑Momente, temporeiche Exploration und storygetriebene Dimensionen zwischen Vergangenheit und Gegenwart in den Fokus.

Das Video präsentiert frische Eindrücke aus dem Nachfolger von Code Vein, das am 30. Januar 2026 erscheint und erneut auf stylische Action, dynamische Movesets und atmosphärische Areale setzt.