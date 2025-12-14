Code Vein II: Heldin Holly Asturias entfacht die nächste Blutjagd

Mit dem neuesten Charakter-Trailer zu Code Vein II stellt Bandai Namco die neue Schlüsselfigur Holly Asturias vor.

Das Action-Rollenspiel erscheint am 30. Januar 2026 und setzt die düstere Anime-Vampirwelt der Reihe konsequent fort. Holly Asturias wird als zentrale Figur eingeführt, deren Kampfstil, Fähigkeiten und Hintergrundgeschichte eng mit den zentralen Konflikten der neuen Handlung verknüpft sind.

Der Trailer zeigt Holly als entschlossene Kriegerin mit ausgeprägten Nahkampf-Fähigkeiten, die Blutkräfte und wuchtige Waffen kombiniert.

Ihre Angriffe sind schnell, präzise und brutal, während spezielle Skills auf taktisches Vorgehen und das Ausnutzen von Schwächen der Gegner ausgelegt sind. Visuell bleibt Code Vein II dem markanten Anime-Stil treu, setzt jedoch auf detailreichere Charaktermodelle, dynamischere Animationen und eine spürbar düsterere Atmosphäre.