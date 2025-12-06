Code Vein II: Lyle McLeish im Charakter-Trailer enthüllt

16 Autor: , in News / Code Vein II
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Schaut euch hier den neuen Lyle McLeish Charakter-Trailer zu Code Vein II an.

Der neue Charakter-Trailer zu CODE VEIN II stellt euch Lyle McLeish vor, eine Kämpferin, die sich durch Loyalität und Opferbereitschaft auszeichnet.

Der Trailer zeigt eindrucksvoll die emotionale Tiefe und die kämpferische Stärke von Lyle McLeish. Spieler dürfen sich auf neue Kampfstile, intensive Bosskämpfe und eine düstere Welt freuen, die die Fortsetzung des beliebten Action-RPGs prägt.

Release-Datum: CODE VEIN II erscheint weltweit am 30. Januar 2026 und wird die Reihe mit neuen Charakteren, erweiterten Gameplay-Mechaniken und einer noch intensiveren Story fortsetzen.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Code Vein II

16 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 41280 XP Hooligan Krauler | 06.12.2025 - 18:21 Uhr

    Ist nicht ganz die Art von Spiel für mich aber vielleicht versuche ich es mal

    0
  2. nexus258 58090 XP Nachwuchsadmin 8+ | 06.12.2025 - 18:41 Uhr

    Erster teil nur kurz gespielt und hatte gehofft das der zweite vllt besser aussieht aber bisher nicht so

    0

Hinterlasse eine Antwort