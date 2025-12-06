Code Vein II: Lyle McLeish im Charakter-Trailer enthüllt

Der neue Charakter-Trailer zu CODE VEIN II stellt euch Lyle McLeish vor, eine Kämpferin, die sich durch Loyalität und Opferbereitschaft auszeichnet.
Der Trailer zeigt eindrucksvoll die emotionale Tiefe und die kämpferische Stärke von Lyle McLeish. Spieler dürfen sich auf neue Kampfstile, intensive Bosskämpfe und eine düstere Welt freuen, die die Fortsetzung des beliebten Action-RPGs prägt.
Release-Datum: CODE VEIN II erscheint weltweit am 30. Januar 2026 und wird die Reihe mit neuen Charakteren, erweiterten Gameplay-Mechaniken und einer noch intensiveren Story fortsetzen.
Ist nicht ganz die Art von Spiel für mich aber vielleicht versuche ich es mal
Erster teil nur kurz gespielt und hatte gehofft das der zweite vllt besser aussieht aber bisher nicht so
Nicht mein ding.
bin gespannt, teil 1 war ganz spaßig
Habe richtig Lust auf das Spiel
nichts für mich