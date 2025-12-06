Code Vein II: Lyle McLeish im Charakter-Trailer enthüllt

Schaut euch hier den neuen Lyle McLeish Charakter-Trailer zu Code Vein II an.

Der neue Charakter-Trailer zu CODE VEIN II stellt euch Lyle McLeish vor, eine Kämpferin, die sich durch Loyalität und Opferbereitschaft auszeichnet.

Der Trailer zeigt eindrucksvoll die emotionale Tiefe und die kämpferische Stärke von Lyle McLeish. Spieler dürfen sich auf neue Kampfstile, intensive Bosskämpfe und eine düstere Welt freuen, die die Fortsetzung des beliebten Action-RPGs prägt.

Release-Datum: CODE VEIN II erscheint weltweit am 30. Januar 2026 und wird die Reihe mit neuen Charakteren, erweiterten Gameplay-Mechaniken und einer noch intensiveren Story fortsetzen.