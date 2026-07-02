Code Vein II: Mask of Idris bringt neue Region und Begleiter im Story-DLC

Code Vein 2 erweitert sich mit Mask of Idris um neue Story, Location und Companion.

Code Vein 2 erhält mit Mask of Idris seine erste Story-Erweiterung. Bandai Namco hat nun neue Details zum kommenden DLC veröffentlicht, der eine komplett neue Handlung sowie zusätzliche Inhalte für das Endgame mit sich bringt.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte Forsaken Realm, eine Ansammlung verfallener Welten und Zeitlinien, die sich stetig verändern und miteinander verschmelzen. Die Region wird als gefährlicher Ort beschrieben, der sowohl von Chaos als auch von Entdeckungen geprägt ist.

Unterstützung erhalten Spieler unter anderem von Liv Voda, der ursprünglichen Hüterin des Temporal Rift, sowie Lou MagMell, die bereits aus dem Hauptspiel bekannt ist. Beide Charaktere spielen eine zentrale Rolle in der neuen Handlung, wobei ihre Motive und Loyalitäten nicht immer eindeutig sind.

Zugang zum DLC erhalten Spieler allerdings nicht sofort. Voraussetzung ist das Erreichen des „Luna Fraterna“-Endings im Hauptspiel sowie der Fortschritt in Valentin’s Quest.

Begleitend zum DLC erscheint außerdem Version 2.0.0, die zusätzliche Post-Game-Inhalte für das Hauptspiel ergänzt und neue Aktivitäten nach dem Abschluss der Story bietet. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch aus.