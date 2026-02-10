Code Vein II: Nach Fan-Kritik – Bandai Namco arbeitet an Performance-Update

Bandai Namco hat sich offiziell zu den aktuellen Performance‑Problemen von Code Vein II geäußert und bestätigt, dass das Team bereits an einer Reihe von Verbesserungen arbeitet. Die Updates sollen zwischen Ende Februar und März erscheinen und sich auf Stabilität, Performance und Balance‑Anpassungen konzentrieren.

Das Studio schreibt:

„Wir haben euer Feedback erhalten, und unser Team ist entschlossen, das Spiel für eine bessere Erfahrung zu verbessern. Wir planen kontinuierliche Updates, um die Bildraten zu erhöhen, Performance‑Probleme zu beheben und das Gameplay‑Balancing zu verfeinern. Vielen Dank für eure fortgesetzte Unterstützung von Code Vein II.“

Code Vein II Performance‑Verbesserungen

Die Entwickler wollen vor allem die Prozessorlast im Kampf reduzieren, um Framerate‑Einbrüche zu verhindern. Auch während der Erkundung soll die Last besser verteilt werden, damit Ruckler und Lags verschwinden.

Davon profitieren auch die PS5‑ und Xbox‑Series‑X/S‑Versionen, insbesondere im Modus „Prioritize Action“, der höhere Bildraten priorisiert.

Code Vein II Balance‑Anpassungen

Neben der technischen Seite wird auch das Kampffeedback überarbeitet:

Ausweichen wird responsiver und insgesamt effektiver

Blocken erhält ebenfalls verbesserte Reaktionszeiten

Bestimmte Angriffe werden im „Game Feel“ angepasst

Gegnerverhalten wird überarbeitet

Weitere Details sollen folgen, sobald die Updates näher rücken.

Damit zeigt das Studio klar, dass Code Vein II langfristig unterstützt und aktiv weiterentwickelt wird – mit Fokus auf technischer Stabilität und einem präziseren, flüssigeren Kampfsystem.