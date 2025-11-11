Code Vein II: Neuer Story-Trailer enthüllt dramatische Geschichte

Bandai Namco hat einen neuen Story-Trailer zu CODE VEIN II veröffentlicht, der einen tiefen Einblick in die Handlung des kommenden Action-RPGs gibt. Das Spiel erzählt eine dramatische Geschichte über Zeit, Opfer und Schicksal – eine Schlacht, um die Welt vor dem Untergang zu retten.

Spieler reisen durch die Vergangenheit, um legendäre Helden zu finden und den Lauf der Geschichte zu verändern. Doch jede Entscheidung könnte verheerende Konsequenzen haben – und mehr Leben kosten, als sie rettet.

Mit einer großen Auswahl an Waffen, Fähigkeiten und neuen Partnern kehrt CODE VEIN II zu seinen Wurzeln zurück, erweitert aber das Kampfsystem und die Welt deutlich. Der Trailer endet mit dem Versprechen: CODE VEIN II erscheint am 30. Januar 2026.