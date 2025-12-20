Code Vein II: Neuer Trailer entfesselt pure Dark Souls-Atmosphäre

Wahnsinn, Verzweiflung und Tod – dieser neue Gegner in Code Vein II stellt alles auf die Probe.

Mit dem The Dejected Assailant-Trailer gewährt Code Vein II einen düsteren Einblick in einen der zentralen Gegner des kommenden Action-Rollenspiels.

Im Mittelpunkt steht ein einst stolzer Krieger, der inzwischen zu einer rasenden Bestie verkommen ist. Als The Dejected Assailant blockiert er den Weg des Revenant Hunters und verkörpert den moralischen und körperlichen Verfall, der das Universum von Code Vein prägt.

Der Trailer inszeniert ihn als erbarmungslosen Horror, der gleichermaßen Mitleid wie Bedrohung ausstrahlt.

Code Vein II bleibt seiner bekannten Mischung aus Soulslike-Gameplay, Anime-Ästhetik und storygetriebener Dark-Fantasy treu. Der gezeigte Gegner setzt auf aggressive Angriffsmuster, massive Präsenz und eine bedrohliche Inszenierung, die präzises Timing, Ausdauer-Management und taktisches Vorgehen erfordert, seht selbst: