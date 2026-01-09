Code Vein II: Neuer Trailer zeigt unheilvolle Kreatur

Ein frischer Trailer zu Code Vein II sorgt für düstere Stimmung und rückt eine neue, bedauernswerte Kreatur ins Zentrum. Das Blinded Resurgence Offspring, dessen Blick längst von der Zeit verschlungen wurde, führt eine gewaltige Katana‑Klinge und attackiert mit einer Geschwindigkeit, die kaum wahrnehmbar ist.
Der Trailer stellt die Frage, ob ihr seinem Leid ein Ende bereiten wollt – oder selbst unter seinen lautlosen Hieben fallt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich schon darauf den Boss selbst zu besiegen.
Code vein 1 war schon ein tolles Spiel , hatte nur einen kleinen Kritikpunkt wegen des Leveldesign im späteren Late Game , das fand ich langweilig und generisch. Wenn die das Level System verbessert haben , dann ist es für mich ein Wunschgame .