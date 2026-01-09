Code Vein II: Neuer Trailer zeigt unheilvolle Kreatur

Das Blinded Resurgence Offspring schlägt schneller zu, als ihr sehen könnt.

Ein frischer Trailer zu Code Vein II sorgt für düstere Stimmung und rückt eine neue, bedauernswerte Kreatur ins Zentrum. Das Blinded Resurgence Offspring, dessen Blick längst von der Zeit verschlungen wurde, führt eine gewaltige Katana‑Klinge und attackiert mit einer Geschwindigkeit, die kaum wahrnehmbar ist.

Der Trailer stellt die Frage, ob ihr seinem Leid ein Ende bereiten wollt – oder selbst unter seinen lautlosen Hieben fallt.